Захарова пристыдила Вашингтон за козни по зерновой сделке

Захарова: Вашингтон сделал все, чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России по зерновой сделке

02 августа 2023 в 00:18 Размер текста - 17 +

Вашингтон из кожи вон лез, чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России, говорит Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Российская часть зерновой сделки не работала из-за козней США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, обвинившей Москву в прекращении сделки. «Эта часть сделки и не работала как раз из-за козней США. <…> Лезли из змеиной кожи, чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России», — написала Захарова в telegram-канале. Она отметила, что Вашингтон только делал вид, что помогает поставкам из РФ. Ранее Томас-Гринфилд заявила, что Россия готова к переговорам о возобновлении зерновой сделки. При этом отметила, что шансов на возвращение к сделке крайне мало. Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Россия будет продолжать оказывать помощь странам Африки, пишет RT.

Российская часть зерновой сделки не работала из-за козней США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, обвинившей Москву в прекращении сделки. «Эта часть сделки и не работала как раз из-за козней США. <…> Лезли из змеиной кожи, чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России», — написала Захарова в telegram-канале. Она отметила, что Вашингтон только делал вид, что помогает поставкам из РФ. Ранее Томас-Гринфилд заявила, что Россия готова к переговорам о возобновлении зерновой сделки. При этом отметила, что шансов на возвращение к сделке крайне мало. Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Россия будет продолжать оказывать помощь странам Африки, пишет RT.