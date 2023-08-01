01 августа 2023

Захарова пристыдила Вашингтон за козни по зерновой сделке

Захарова: Вашингтон сделал все, чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России по зерновой сделке
© Служба новостей «URA.RU»
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Вашингтон из кожи вон лез, чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России, говорит Захарова Фото:
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Российская часть зерновой сделки не работала из-за козней США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, обвинившей Москву в прекращении сделки.

«Эта часть сделки и не работала как раз из-за козней США. <…> Лезли из змеиной кожи, чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России», — написала Захарова в telegram-канале. Она отметила, что Вашингтон только делал вид, что помогает поставкам из РФ.

Ранее Томас-Гринфилд заявила, что Россия готова к переговорам о возобновлении зерновой сделки. При этом отметила, что шансов на возвращение к сделке крайне мало. Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Россия будет продолжать оказывать помощь странам Африки, пишет RT.

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Российская часть зерновой сделки не работала из-за козней США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, обвинившей Москву в прекращении сделки. «Эта часть сделки и не работала как раз из-за козней США. <…> Лезли из змеиной кожи, чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России», — написала Захарова в telegram-канале. Она отметила, что Вашингтон только делал вид, что помогает поставкам из РФ. Ранее Томас-Гринфилд заявила, что Россия готова к переговорам о возобновлении зерновой сделки. При этом отметила, что шансов на возвращение к сделке крайне мало. Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Россия будет продолжать оказывать помощь странам Африки, пишет RT.
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