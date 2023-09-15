NBC News: Трамп порадовался похвале Путина

Дональд Трамп заявил, что ему нравятся слова ПутинаФото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Бывший президент США Дональд Трамп обрадовался недавней похвале президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью на американском телеканале.
«Мне нравится, что он это сказал», — заявил Трамп в интервью телеканалу NBC. Экс-президент США добавил, что он доволен комментариями Путина, что означает, что «то, что я говорю, правильно».
Также Трамп отметил, что готов собрать Путина и президента Украины Владимира Зеленского в одной комнате и побеседовать с ними двумя. Экс-президент США уверен, что он сможет положить конец конфликту в течении суток.
Ранее Путин заявил, что Трамп проявил мужество и политическую смелость, когда решился на переговоры с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, пишет телеканал 360. Встреча состоялась 12 июня в Сингапуре.
Бывший президент США Дональд Трамп обрадовался недавней похвале президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью на американском телеканале. «Мне нравится, что он это сказал», — заявил Трамп в интервью телеканалу NBC. Экс-президент США добавил, что он доволен комментариями Путина, что означает, что «то, что я говорю, правильно». Также Трамп отметил, что готов собрать Путина и президента Украины Владимира Зеленского в одной комнате и побеседовать с ними двумя. Экс-президент США уверен, что он сможет положить конец конфликту в течении суток. Ранее Путин заявил, что Трамп проявил мужество и политическую смелость, когда решился на переговоры с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, пишет телеканал 360. Встреча состоялась 12 июня в Сингапуре.