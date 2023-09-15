15 сентября 2023

NBC News: Трамп порадовался похвале Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Дональд Трамп заявил, что ему нравятся слова Путина Фото:

Бывший президент США Дональд Трамп обрадовался недавней похвале президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью на американском телеканале.

«Мне нравится, что он это сказал», — заявил Трамп в интервью телеканалу NBC. Экс-президент США добавил, что он доволен комментариями Путина, что означает, что «то, что я говорю, правильно».

Также Трамп отметил, что готов собрать Путина и президента Украины Владимира Зеленского в одной комнате и побеседовать с ними двумя. Экс-президент США уверен, что он сможет положить конец конфликту в течении суток.

Ранее Путин заявил, что Трамп проявил мужество и политическую смелость, когда решился на переговоры с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, пишет телеканал 360. Встреча состоялась 12 июня в Сингапуре.

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Бывший президент США Дональд Трамп обрадовался недавней похвале президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью на американском телеканале. «Мне нравится, что он это сказал», — заявил Трамп в интервью телеканалу NBC. Экс-президент США добавил, что он доволен комментариями Путина, что означает, что «то, что я говорю, правильно». Также Трамп отметил, что готов собрать Путина и президента Украины Владимира Зеленского в одной комнате и побеседовать с ними двумя. Экс-президент США уверен, что он сможет положить конец конфликту в течении суток. Ранее Путин заявил, что Трамп проявил мужество и политическую смелость, когда решился на переговоры с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, пишет телеканал 360. Встреча состоялась 12 июня в Сингапуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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