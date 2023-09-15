Поводом для приглашения священнослужителя послужила региональная программа по повышению рождаемости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Митрополита Курганского и Белозерского Даниила пригласили на ТВ для обсуждения проблемы распространения абортов. Об этом сообщили в Курганской епархии.

Тематическая программа вышла на телеканале «Спас». «Когда матери убивают своих детей — это ужасная катастрофа для всего народа. Тот факт, что граждане страны стали все чаще собираться и говорить об этой проблеме — уже великое благо», — слова курганского священнослужители, произнесенные в эфире, приводит епархия на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Поводом для приглашения митрополита в студию программы «Вечер на Спасе» послужила принятая в Курганской области программа, нацеленная на повышение рождаемости. Она предлагает перевод на бюджетные места студенток колледжей, которые отказались от аборта во время обучения. За пять лет в регионе от абортов отговорили более 1600 женщин.