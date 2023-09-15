Митрополита Курганского и Белозерского Даниила пригласили на ТВ для обсуждения проблемы распространения абортов. Об этом сообщили в Курганской епархии.
Тематическая программа вышла на телеканале «Спас». «Когда матери убивают своих детей — это ужасная катастрофа для всего народа. Тот факт, что граждане страны стали все чаще собираться и говорить об этой проблеме — уже великое благо», — слова курганского священнослужители, произнесенные в эфире, приводит епархия на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Поводом для приглашения митрополита в студию программы «Вечер на Спасе» послужила принятая в Курганской области программа, нацеленная на повышение рождаемости. Она предлагает перевод на бюджетные места студенток колледжей, которые отказались от аборта во время обучения. За пять лет в регионе от абортов отговорили более 1600 женщин.
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