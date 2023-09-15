15 сентября 2023

Курганский митрополит обсудил проблему абортов в эфире федерального канала. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр косметологии и пластической хирургии им Нудельмана. Екатеринбург, узи, беременность, обследование
Поводом для приглашения священнослужителя послужила региональная программа по повышению рождаемости Фото:

Митрополита Курганского и Белозерского Даниила пригласили на ТВ для обсуждения проблемы распространения абортов. Об этом сообщили в Курганской епархии.

Тематическая программа вышла на телеканале «Спас». «Когда матери убивают своих детей — это ужасная катастрофа для всего народа. Тот факт, что граждане страны стали все чаще собираться и говорить об этой проблеме — уже великое благо», — слова курганского священнослужители, произнесенные в эфире, приводит епархия на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Поводом для приглашения митрополита в студию программы «Вечер на Спасе» послужила принятая в Курганской области программа, нацеленная на повышение рождаемости. Она предлагает перевод на бюджетные места студенток колледжей, которые отказались от аборта во время обучения. За пять лет в регионе от абортов отговорили более 1600 женщин.

Проблему абортов обсудили в эфире на ТВ
Проблему абортов обсудили в эфире на ТВ
Фото:

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Митрополита Курганского и Белозерского Даниила пригласили на ТВ для обсуждения проблемы распространения абортов. Об этом сообщили в Курганской епархии. Тематическая программа вышла на телеканале «Спас». «Когда матери убивают своих детей — это ужасная катастрофа для всего народа. Тот факт, что граждане страны стали все чаще собираться и говорить об этой проблеме — уже великое благо», — слова курганского священнослужители, произнесенные в эфире, приводит епархия на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Поводом для приглашения митрополита в студию программы «Вечер на Спасе» послужила принятая в Курганской области программа, нацеленная на повышение рождаемости. Она предлагает перевод на бюджетные места студенток колледжей, которые отказались от аборта во время обучения. За пять лет в регионе от абортов отговорили более 1600 женщин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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