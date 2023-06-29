29 июня 2023

В Курганской области за пять лет отговорили от абортов более полутора тысяч женщин

© Служба новостей «URA.RU»
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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
За пять лет в Курганской области отговорили от абортов матерей 1600 малышей Фото:

В Курганской области за последние пять лет спасли более 1600 детей, чьи матери первоначально хотели сделать аборт. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«С 2019 по 2022 годы работа по доабортному консультированию позволила сохранить жизни 1500 детям. За январь—май 2023 года — более 100 детей», — рассказали в департаменте. Всего беременность за это время прервали порядка 700 женщин, включая тех, кто делал аборты по медицинским показаниям.

С 2019 года в регионе реализуется социальный проект «Центр защиты семьи, материнства и детства „Обитель милосердия“». «Деятельность проекта ведется по нескольким направлениям, в том числе — противоабортному консультированию. За период действия проекта „Обитель милосердия“ оказала помощь более 170 беременным женщинам и 111 семьям с детьми, которые оказались в кризисной ситуации», — добавили в департаменте здравоохранения. Данный проект проводится при поддержке Курганской епархии.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков намерен ограничить аборты. Глава региона поставил медикам задачу отговорить 80% женщин от прерывания беременности, сообщали инсайдеры агентства. Таким образом, Шумков хочет решить проблему с низкой рождаемостью и оттоком населения.

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В Курганской области за последние пять лет спасли более 1600 детей, чьи матери первоначально хотели сделать аборт. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. «С 2019 по 2022 годы работа по доабортному консультированию позволила сохранить жизни 1500 детям. За январь—май 2023 года — более 100 детей», — рассказали в департаменте. Всего беременность за это время прервали порядка 700 женщин, включая тех, кто делал аборты по медицинским показаниям. С 2019 года в регионе реализуется социальный проект «Центр защиты семьи, материнства и детства „Обитель милосердия“». «Деятельность проекта ведется по нескольким направлениям, в том числе — противоабортному консультированию. За период действия проекта „Обитель милосердия“ оказала помощь более 170 беременным женщинам и 111 семьям с детьми, которые оказались в кризисной ситуации», — добавили в департаменте здравоохранения. Данный проект проводится при поддержке Курганской епархии. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков намерен ограничить аборты. Глава региона поставил медикам задачу отговорить 80% женщин от прерывания беременности, сообщали инсайдеры агентства. Таким образом, Шумков хочет решить проблему с низкой рождаемостью и оттоком населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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