Курганских студенток, отказавшихся делать аборты, переведут на бюджет

Новая программа поможет студенткам колледжей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители правительства Курганской области для борьбы с абортами, в том числе, будут переводить на бюджет студенток колледжей, которые родили во время обучения. Информация об этом размещена на сайте областного департамента экономического развития.

«Наименование мероприятия: обеспечение перевода на бюджетные места студенток, родивших ребенка во время обучения образовательных организациях среднего профессионального образования. Новая мера», — указано в региональной программе по повышению рождаемости в Курганской области на период до 2026 года.

Также для врачей региона, работающих в женских консультациях, власти подготовят специальные фразы, которые помогут согласиться рожать сомневающимся девушкам. В школах для популяризации статуса отца, как главы семьи, в школах и спортивных секциях будут работать Советы отцов. В рамках программы волонтеры будут проводить семинары для людей в возрасте от 15 до 30 лет, на которых будут рассказывать о прерывании беременности, ВИЧ и семейных ценностях. Всего в программе указано 14 новых мер.

В областном депздраве URA.RU объяснили, что программа предусматривает формирование позитивных просемейных установок у детей, подростков и молодежи. Также будет создаваться позитивный образ многодетной семьи и матери. Программа должна помочь повысить мотивацию рожать, сократить аборты и вести ЗОЖ.

За пять лет в регионе от абортов отговорили более 1600 женщин. Губернатор Вадим Шумков заявлял, что люди рожают из-за национального духа. По его мнению, не надо бороться с бесплатными абортами в отрыве от комплекса долгосрочных мер по повышению рождаемости.