В ООН раскрыли, из-за чего может сорваться встреча Лаврова и Зеленского на заседании организации

Президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совета безопасности (СБ) ООН может заменить глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Сейчас присутствие Зеленского на мероприятии не подтверждено, поэтому его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым может сорваться. Об этом сообщил источник из ООН.
«Участие Зеленского пока не подтверждено. Формат заседания не предполагает обязательного участия глав делегаций. Как правило, заседания Совета Безопасности высокого уровня на полях Генеральной Ассамблеи ООН проходят на уровне министров иностранных дел», — цитируют слова источника ТАСС.
Ранее стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров посетит заседание СБ ООН по Украине, где будет присутствовать украинский президент Зеленский. На встрече планируется обсудить будущее Украины.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.