Небензя: Лавров и Зеленский могут очно встретиться на заседании СБ ООН 16 сентября 2023 в 22:24 Размер текста - 17 + Сергей Лавров может присутствовать на заседании СБ ООН, где будет Владимир Зеленский Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит заседание СБ ООН по Украине, где будет присутствовать украинский президент Владимир Зеленский. Об этом заявил постпред России Василий Небензя. «Ларвов примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где, как ожидается, может участвовать и Зеленский», — заявил Небензя. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что СБ ООН пройдет как очередное «шоу» с президентом Украины в главной роли. По словам Небензи, никакого результата заседание не принесет, так как в нем будет участвовать Владимир Зеленский. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит заседание СБ ООН по Украине, где будет присутствовать украинский президент Владимир Зеленский. Об этом заявил постпред России Василий Небензя. «Ларвов примет участие в заседании СБ ООН по Украине, где, как ожидается, может участвовать и Зеленский», — заявил Небензя. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что СБ ООН пройдет как очередное «шоу» с президентом Украины в главной роли. По словам Небензи, никакого результата заседание не принесет, так как в нем будет участвовать Владимир Зеленский. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям