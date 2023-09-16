16 сентября 2023

Боец Копылов нокаутировал американца Фреда на UFC

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Турнир по смешанным единоборствам RCC2: Russian Cagefighting Championship в КРК "Уралец". Екатеринбург, бой, спорт, ринг, смешанные единоборства, поединок, бойцы, мма, бои без правил, бои в клетке
Роман Копылов одержал 12-ю победу в боях UFC Фото:

Российский боец UFC Роман Копылов нокаутировал американского спортсмена Джоша Фремда в ходе турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. Россиянин победил во втором раунде.

«Роман Копылов нокаутировал американца Джоша Фремда на турнире UFC <…> Бой завершился победой россиянина во втором раунде нокаутом», — передает «Чемпионат». В карьере российского спортсмена это 12-я победа при двух поражениях. Турнир проходил в Лас-Вегасе.

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Российский боец UFC Роман Копылов нокаутировал американского спортсмена Джоша Фремда в ходе турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. Россиянин победил во втором раунде. «Роман Копылов нокаутировал американца Джоша Фремда на турнире UFC <…> Бой завершился победой россиянина во втором раунде нокаутом», — передает «Чемпионат». В карьере российского спортсмена это 12-я победа при двух поражениях. Турнир проходил в Лас-Вегасе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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