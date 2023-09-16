Боец Копылов нокаутировал американца Фреда на UFC

Роман Копылов одержал 12-ю победу в боях UFC
Российский боец UFC Роман Копылов нокаутировал американского спортсмена Джоша Фремда в ходе турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. Россиянин победил во втором раунде.
«Роман Копылов нокаутировал американца Джоша Фремда на турнире UFC <…> Бой завершился победой россиянина во втором раунде нокаутом», — передает «Чемпионат». В карьере российского спортсмена это 12-я победа при двух поражениях. Турнир проходил в Лас-Вегасе.
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