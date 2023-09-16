Боец Копылов нокаутировал американца Фреда на UFC 17 сентября 2023 в 07:39 Размер текста - 17 + Роман Копылов одержал 12-ю победу в боях UFC Фото: Анна Майорова © URA.RU Российский боец UFC Роман Копылов нокаутировал американского спортсмена Джоша Фремда в ходе турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. Россиянин победил во втором раунде. «Роман Копылов нокаутировал американца Джоша Фремда на турнире UFC <…> Бой завершился победой россиянина во втором раунде нокаутом», — передает «Чемпионат». В карьере российского спортсмена это 12-я победа при двух поражениях. Турнир проходил в Лас-Вегасе. Российский боец UFC Роман Копылов нокаутировал американского спортсмена Джоша Фремда в ходе турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227. Россиянин победил во втором раунде. «Роман Копылов нокаутировал американца Джоша Фремда на турнире UFC <…> Бой завершился победой россиянина во втором раунде нокаутом», — передает «Чемпионат». В карьере российского спортсмена это 12-я победа при двух поражениях. Турнир проходил в Лас-Вегасе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям