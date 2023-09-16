16 сентября 2023
15 сентября 2023

Пожарные ХМАО спасли двух женщин из горящего дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, эвакуация, пожар, спасатели, задымление, пожарные
Сотрудники МЧС вывели женщин из задымления, используя спасательные устройства Фото:

В Советском (ХМАО) сотрудники МЧС спасли двух женщин из горящего трехэтажного дома на улице Юбилейная. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Пожарно-спасательной службе 16 сентября в 21:43 сообщили о возгорании в жилом трехэтажном доме на улице Юбилейная. По прибытию в первом подъезде жилого дома наблюдалось плотное задымление, горение электропроводки в кабельной шахте с первого по третий этажи. Жильцы выбегали из дома. Двум женщинам сотрудники МЧС помогли покинуть опасную зону — они вывели их из задымления, используя спасательные устройства», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По ее словам, сформированные звенья газодымозащитной службы сразу же вошли в здание, чтобы спасти людей. В результате пожара были повреждены электрощиты и кабель, подъезд закопчен. Сотрудники МЧС не допустили распространения огня.

Для ликвидации возгорания от МЧС России были привлечены 17 человек личного состава и пять единиц техники. Огнеборцами было эвакуировано 38 человек. Пострадавших нет.

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В Советском (ХМАО) сотрудники МЧС спасли двух женщин из горящего трехэтажного дома на улице Юбилейная. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Пожарно-спасательной службе 16 сентября в 21:43 сообщили о возгорании в жилом трехэтажном доме на улице Юбилейная. По прибытию в первом подъезде жилого дома наблюдалось плотное задымление, горение электропроводки в кабельной шахте с первого по третий этажи. Жильцы выбегали из дома. Двум женщинам сотрудники МЧС помогли покинуть опасную зону — они вывели их из задымления, используя спасательные устройства», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По ее словам, сформированные звенья газодымозащитной службы сразу же вошли в здание, чтобы спасти людей. В результате пожара были повреждены электрощиты и кабель, подъезд закопчен. Сотрудники МЧС не допустили распространения огня. Для ликвидации возгорания от МЧС России были привлечены 17 человек личного состава и пять единиц техники. Огнеборцами было эвакуировано 38 человек. Пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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