Пожарные ХМАО спасли двух женщин из горящего дома. Фото

17 сентября 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС вывели женщин из задымления, используя спасательные устройства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Советском (ХМАО) сотрудники МЧС спасли двух женщин из горящего трехэтажного дома на улице Юбилейная. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Пожарно-спасательной службе 16 сентября в 21:43 сообщили о возгорании в жилом трехэтажном доме на улице Юбилейная. По прибытию в первом подъезде жилого дома наблюдалось плотное задымление, горение электропроводки в кабельной шахте с первого по третий этажи. Жильцы выбегали из дома. Двум женщинам сотрудники МЧС помогли покинуть опасную зону — они вывели их из задымления, используя спасательные устройства», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По ее словам, сформированные звенья газодымозащитной службы сразу же вошли в здание, чтобы спасти людей. В результате пожара были повреждены электрощиты и кабель, подъезд закопчен. Сотрудники МЧС не допустили распространения огня. Для ликвидации возгорания от МЧС России были привлечены 17 человек личного состава и пять единиц техники. Огнеборцами было эвакуировано 38 человек. Пострадавших нет.

В Советском (ХМАО) сотрудники МЧС спасли двух женщин из горящего трехэтажного дома на улице Юбилейная. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Пожарно-спасательной службе 16 сентября в 21:43 сообщили о возгорании в жилом трехэтажном доме на улице Юбилейная. По прибытию в первом подъезде жилого дома наблюдалось плотное задымление, горение электропроводки в кабельной шахте с первого по третий этажи. Жильцы выбегали из дома. Двум женщинам сотрудники МЧС помогли покинуть опасную зону — они вывели их из задымления, используя спасательные устройства», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По ее словам, сформированные звенья газодымозащитной службы сразу же вошли в здание, чтобы спасти людей. В результате пожара были повреждены электрощиты и кабель, подъезд закопчен. Сотрудники МЧС не допустили распространения огня. Для ликвидации возгорания от МЧС России были привлечены 17 человек личного состава и пять единиц техники. Огнеборцами было эвакуировано 38 человек. Пострадавших нет.