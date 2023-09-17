17 сентября 2023

Беременную военнослужащую осудили за уклонение от службы в период СВО

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Отделении кардиологии ЦКМСЧ. Магнитогорск, больничный коридор, больница, медсестры, реанимация, каталка больничная
Военная получила рекомендацию об отстранении от службы из-за беременности, но не пришла к руководству части Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Суд приговорил к шести годам колонии общего режима беременную военнослужащую Мадину Кабалоеву. Девушка получила срок из-за уклонения от службы в период спецоперации. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«Владикавказский гарнизонный военный суд признал ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей о неявке на службу без уважительных причин в период мобилизации, условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. Уклонистке назначили шесть лет колонии общего режима», — говорится в материале.

Кабалоева получила рекомендацию в медицинской роте о временном отстранении от службы из-за беременности, но не явилась к руководству военной части. Подсудимая считала, что информация медслужбы будет самостоятельно доведена до руководства, и к ней претензий не будет. Военнослужащая получила отсрочку от исполнения приговора суда до 2032 года из-за того, что у нее есть несовершеннолетний ребенок.

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Суд приговорил к шести годам колонии общего режима беременную военнослужащую Мадину Кабалоеву. Девушка получила срок из-за уклонения от службы в период спецоперации. Об этом сообщает газета «Коммерсант». «Владикавказский гарнизонный военный суд признал ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей о неявке на службу без уважительных причин в период мобилизации, условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. Уклонистке назначили шесть лет колонии общего режима», — говорится в материале. Кабалоева получила рекомендацию в медицинской роте о временном отстранении от службы из-за беременности, но не явилась к руководству военной части. Подсудимая считала, что информация медслужбы будет самостоятельно доведена до руководства, и к ней претензий не будет. Военнослужащая получила отсрочку от исполнения приговора суда до 2032 года из-за того, что у нее есть несовершеннолетний ребенок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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