Беременную военнослужащую осудили за уклонение от службы в период СВО

18 сентября 2023 в 00:07 Размер текста - 17 +

Военная получила рекомендацию об отстранении от службы из-за беременности, но не пришла к руководству части Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Суд приговорил к шести годам колонии общего режима беременную военнослужащую Мадину Кабалоеву. Девушка получила срок из-за уклонения от службы в период спецоперации. Об этом сообщает газета «Коммерсант». «Владикавказский гарнизонный военный суд признал ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей о неявке на службу без уважительных причин в период мобилизации, условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. Уклонистке назначили шесть лет колонии общего режима», — говорится в материале. Кабалоева получила рекомендацию в медицинской роте о временном отстранении от службы из-за беременности, но не явилась к руководству военной части. Подсудимая считала, что информация медслужбы будет самостоятельно доведена до руководства, и к ней претензий не будет. Военнослужащая получила отсрочку от исполнения приговора суда до 2032 года из-за того, что у нее есть несовершеннолетний ребенок.

Суд приговорил к шести годам колонии общего режима беременную военнослужащую Мадину Кабалоеву. Девушка получила срок из-за уклонения от службы в период спецоперации. Об этом сообщает газета «Коммерсант». «Владикавказский гарнизонный военный суд признал ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей о неявке на службу без уважительных причин в период мобилизации, условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий. Уклонистке назначили шесть лет колонии общего режима», — говорится в материале. Кабалоева получила рекомендацию в медицинской роте о временном отстранении от службы из-за беременности, но не явилась к руководству военной части. Подсудимая считала, что информация медслужбы будет самостоятельно доведена до руководства, и к ней претензий не будет. Военнослужащая получила отсрочку от исполнения приговора суда до 2032 года из-за того, что у нее есть несовершеннолетний ребенок.