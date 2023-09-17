В Лысьве заметили мужчину с ножом на городской улице

18 сентября 2023 в 00:19 Размер текста - 17 +

В Лысьве очевидцы сняли на видео человека, гуляющего с ножом по городу Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Лысьве Пермского края горожане сняли на видео мужчину, который гуляет по улице с ножом. Об этом сообщили очевидцы в Telegram. «Люди, ходите аккуратно по городу, потому что был замечен мужчина в нетрезвом состоянии в маске и с большим ножом в руках! Носите с собой средства самообороны», — информация от очевидцев опубликована в telegram-канале «Пермский край». По данным очевидцев, странный мужчина с ножом направился в сторону детского парка в Лысьве. Корреспондент URA. RU направил редакционный запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

В Лысьве Пермского края горожане сняли на видео мужчину, который гуляет по улице с ножом. Об этом сообщили очевидцы в Telegram. «Люди, ходите аккуратно по городу, потому что был замечен мужчина в нетрезвом состоянии в маске и с большим ножом в руках! Носите с собой средства самообороны», — информация от очевидцев опубликована в telegram-канале «Пермский край». По данным очевидцев, странный мужчина с ножом направился в сторону детского парка в Лысьве. Корреспондент URA. RU направил редакционный запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.