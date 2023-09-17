17 сентября 2023
16 сентября 2023

В Лысьве заметили мужчину с ножом на городской улице

© Служба новостей «URA.RU»
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Лысьва. Пермь, лысьва, виды лысьвы
В Лысьве очевидцы сняли на видео человека, гуляющего с ножом по городу Фото:

В Лысьве Пермского края горожане сняли на видео мужчину, который гуляет по улице с ножом. Об этом сообщили очевидцы в Telegram.

«Люди, ходите аккуратно по городу, потому что был замечен мужчина в нетрезвом состоянии в маске и с большим ножом в руках! Носите с собой средства самообороны», — информация от очевидцев опубликована в telegram-канале «Пермский край».

По данным очевидцев, странный мужчина с ножом направился в сторону детского парка в Лысьве. Корреспондент URA. RU направил редакционный запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

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В Лысьве Пермского края горожане сняли на видео мужчину, который гуляет по улице с ножом. Об этом сообщили очевидцы в Telegram. «Люди, ходите аккуратно по городу, потому что был замечен мужчина в нетрезвом состоянии в маске и с большим ножом в руках! Носите с собой средства самообороны», — информация от очевидцев опубликована в telegram-канале «Пермский край». По данным очевидцев, странный мужчина с ножом направился в сторону детского парка в Лысьве. Корреспондент URA. RU направил редакционный запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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