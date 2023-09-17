В Лысьве заметили мужчину с ножом на городской улице

В Лысьве очевидцы сняли на видео человека, гуляющего с ножом по городу
В Лысьве Пермского края горожане сняли на видео мужчину, который гуляет по улице с ножом. Об этом сообщили очевидцы в Telegram.
«Люди, ходите аккуратно по городу, потому что был замечен мужчина в нетрезвом состоянии в маске и с большим ножом в руках! Носите с собой средства самообороны», — информация от очевидцев опубликована в telegram-канале «Пермский край».
По данным очевидцев, странный мужчина с ножом направился в сторону детского парка в Лысьве. Корреспондент URA. RU направил редакционный запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
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