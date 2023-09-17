Аналитики назвали самые дефицитные профессии в ХМАО. Инфографика

HeadHunter: в ХМАО острая нехватка поваров, медиков и автомойщиков

18 сентября 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

На одну вакансию повара приходится 0,7 резюме Фото: Илья Московец © URA.RU В Ханты-Мансийском округе острая нехватка работников общепита. Также у работодателей проблемы с набором врачей и автомойщиков. «Рейтинг наиболее дефицитных специальностей на начало сентября в ХМАО возглавили повара. На одну вакансию приходится всего 0,7 резюме, что говорит об острой нехватке кадров. Немногим лучше ситуация с торговыми представителями, врачами и автомойщиками, где на одну вакансию приходится по 1,1 резюме», — следует из данных сервиса открытой аналитики рынка труда HeadHunter. Также в топ самых дефицитных профессий вошли агенты по недвижимости. На одну вакансию приходится всего 1,3 резюме. Кроме этого, в дефиците токари, мерчандайзеры и продавцы. Также работодатели испытывают нехватку в администраторах магазинов, автослесарях и сварщиках. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО резко вырос спрос на работников сферы искусства и развлечений. По сравнению с прошлым годом количество вакансий в регионе в этих отраслях выросло на 145%. Скрин: пресс-служба сервиса HeadHunter

В Ханты-Мансийском округе острая нехватка работников общепита. Также у работодателей проблемы с набором врачей и автомойщиков. «Рейтинг наиболее дефицитных специальностей на начало сентября в ХМАО возглавили повара. На одну вакансию приходится всего 0,7 резюме, что говорит об острой нехватке кадров. Немногим лучше ситуация с торговыми представителями, врачами и автомойщиками, где на одну вакансию приходится по 1,1 резюме», — следует из данных сервиса открытой аналитики рынка труда HeadHunter. Также в топ самых дефицитных профессий вошли агенты по недвижимости. На одну вакансию приходится всего 1,3 резюме. Кроме этого, в дефиците токари, мерчандайзеры и продавцы. Также работодатели испытывают нехватку в администраторах магазинов, автослесарях и сварщиках. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО резко вырос спрос на работников сферы искусства и развлечений. По сравнению с прошлым годом количество вакансий в регионе в этих отраслях выросло на 145%.