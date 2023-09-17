17 сентября 2023
16 сентября 2023
15 сентября 2023

Аналитики назвали самые дефицитные профессии в ХМАО. Инфографика

HeadHunter: в ХМАО острая нехватка поваров, медиков и автомойщиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, papa carlo, папа карло, повар, готовка еды, кухня в кафе, бистро пако, пако
На одну вакансию повара приходится 0,7 резюме Фото:

В Ханты-Мансийском округе острая нехватка работников общепита. Также у работодателей проблемы с набором врачей и автомойщиков.

«Рейтинг наиболее дефицитных специальностей на начало сентября в ХМАО возглавили повара. На одну вакансию приходится всего 0,7 резюме, что говорит об острой нехватке кадров. Немногим лучше ситуация с торговыми представителями, врачами и автомойщиками, где на одну вакансию приходится по 1,1 резюме», — следует из данных сервиса открытой аналитики рынка труда HeadHunter.

Также в топ самых дефицитных профессий вошли агенты по недвижимости. На одну вакансию приходится всего 1,3 резюме. Кроме этого, в дефиците токари, мерчандайзеры и продавцы. Также работодатели испытывают нехватку в администраторах магазинов, автослесарях и сварщиках.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО резко вырос спрос на работников сферы искусства и развлечений. По сравнению с прошлым годом количество вакансий в регионе в этих отраслях выросло на 145%.

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В Ханты-Мансийском округе острая нехватка работников общепита. Также у работодателей проблемы с набором врачей и автомойщиков. «Рейтинг наиболее дефицитных специальностей на начало сентября в ХМАО возглавили повара. На одну вакансию приходится всего 0,7 резюме, что говорит об острой нехватке кадров. Немногим лучше ситуация с торговыми представителями, врачами и автомойщиками, где на одну вакансию приходится по 1,1 резюме», — следует из данных сервиса открытой аналитики рынка труда HeadHunter. Также в топ самых дефицитных профессий вошли агенты по недвижимости. На одну вакансию приходится всего 1,3 резюме. Кроме этого, в дефиците токари, мерчандайзеры и продавцы. Также работодатели испытывают нехватку в администраторах магазинов, автослесарях и сварщиках. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО резко вырос спрос на работников сферы искусства и развлечений. По сравнению с прошлым годом количество вакансий в регионе в этих отраслях выросло на 145%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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