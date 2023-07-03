03 июля 2023
02 июля 2023

Аналитики назвали профессии с ажиотажным спросом в ХМАО

HeadHunter: в ХМАО резко вырос спрос на работников сферы искусства и развлечений
© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатели нуждаются в работниках сфер искусства и развлечений Фото:

Больше всего в Ханты-Мансийском автономном округе у работодателей вырос спрос на кадры в сферах искусства, развлечений и массмедиа. По сравнению с прошлым годом количество вакансий в регионе в этих отраслях выросло на 145%.

«К предыдущему году количество вакансий в сфере искусства, развлечений и массмедиа, опубликованных работодателями на hh.ru, выросло на 145% », — следует из данных сервиса открытой аналитики рынка труда HeadHunter. Похожая динамика вакансий наблюдается в сфере страхования — их количество выросло на 143%.

В топе наиболее востребованных специалистов также работники маркетинга и PR (+98%) и административный персонал (+94%). Негативную динамику показывает сфера «Безопасность». По сравнению с прошлым годом, количество вакансий в ней сократилось на 68%.

Ранее URA.RU рассказывало о самых востребованных профессиях будущего в ХМАО. Ими оказались менеджеры по продажам и специалисты по работе с клиентами.

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Больше всего в Ханты-Мансийском автономном округе у работодателей вырос спрос на кадры в сферах искусства, развлечений и массмедиа. По сравнению с прошлым годом количество вакансий в регионе в этих отраслях выросло на 145%. «К предыдущему году количество вакансий в сфере искусства, развлечений и массмедиа, опубликованных работодателями на hh.ru, выросло на 145% », — следует из данных сервиса открытой аналитики рынка труда HeadHunter. Похожая динамика вакансий наблюдается в сфере страхования — их количество выросло на 143%. В топе наиболее востребованных специалистов также работники маркетинга и PR (+98%) и административный персонал (+94%). Негативную динамику показывает сфера «Безопасность». По сравнению с прошлым годом, количество вакансий в ней сократилось на 68%. Ранее URA.RU рассказывало о самых востребованных профессиях будущего в ХМАО. Ими оказались менеджеры по продажам и специалисты по работе с клиентами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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