Аналитики назвали профессии с ажиотажным спросом в ХМАО

HeadHunter: в ХМАО резко вырос спрос на работников сферы искусства и развлечений

04 июля 2023 в 08:47 Размер текста - 17 +

Работодатели нуждаются в работниках сфер искусства и развлечений Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Больше всего в Ханты-Мансийском автономном округе у работодателей вырос спрос на кадры в сферах искусства, развлечений и массмедиа. По сравнению с прошлым годом количество вакансий в регионе в этих отраслях выросло на 145%. «К предыдущему году количество вакансий в сфере искусства, развлечений и массмедиа, опубликованных работодателями на hh.ru, выросло на 145% », — следует из данных сервиса открытой аналитики рынка труда HeadHunter. Похожая динамика вакансий наблюдается в сфере страхования — их количество выросло на 143%. В топе наиболее востребованных специалистов также работники маркетинга и PR (+98%) и административный персонал (+94%). Негативную динамику показывает сфера «Безопасность». По сравнению с прошлым годом, количество вакансий в ней сократилось на 68%. Ранее URA.RU рассказывало о самых востребованных профессиях будущего в ХМАО. Ими оказались менеджеры по продажам и специалисты по работе с клиентами.

Больше всего в Ханты-Мансийском автономном округе у работодателей вырос спрос на кадры в сферах искусства, развлечений и массмедиа. По сравнению с прошлым годом количество вакансий в регионе в этих отраслях выросло на 145%. «К предыдущему году количество вакансий в сфере искусства, развлечений и массмедиа, опубликованных работодателями на hh.ru, выросло на 145% », — следует из данных сервиса открытой аналитики рынка труда HeadHunter. Похожая динамика вакансий наблюдается в сфере страхования — их количество выросло на 143%. В топе наиболее востребованных специалистов также работники маркетинга и PR (+98%) и административный персонал (+94%). Негативную динамику показывает сфера «Безопасность». По сравнению с прошлым годом, количество вакансий в ней сократилось на 68%. Ранее URA.RU рассказывало о самых востребованных профессиях будущего в ХМАО. Ими оказались менеджеры по продажам и специалисты по работе с клиентами.