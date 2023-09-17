17 сентября 2023

Челябинец купил лотерейный билет за 60 рублей и выиграл почти два миллиона

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, азартные игры, лотерея, лотерейный билет
Челябинец отгадал необходимые для выигрыша числа Фото:

Житель Челябинской области выиграл почти два миллиона в лотерею. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», за выигрышный билет он заплатил 60 рублей.

«В государственной лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран приз в размере 1 756 584 рублей. Крупно повезло участнику из Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

Там отметили, что участник еще не обратился в лотерейный центр, чтобы забрать приз. Счастливый билет он приобрел через мобильное приложение, заплатив за него 60 рублей.

«Удачными для победителя оказались числа 35, 27, 36, 16, 11. Неугаданным осталось число 4 во втором поле билета», — рассказали в пресс-службе.

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Житель Челябинской области выиграл почти два миллиона в лотерею. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», за выигрышный билет он заплатил 60 рублей. «В государственной лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран приз в размере 1 756 584 рублей. Крупно повезло участнику из Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Там отметили, что участник еще не обратился в лотерейный центр, чтобы забрать приз. Счастливый билет он приобрел через мобильное приложение, заплатив за него 60 рублей. «Удачными для победителя оказались числа 35, 27, 36, 16, 11. Неугаданным осталось число 4 во втором поле билета», — рассказали в пресс-службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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