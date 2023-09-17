Челябинец купил лотерейный билет за 60 рублей и выиграл почти два миллиона

18 сентября 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Челябинец отгадал необходимые для выигрыша числа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Челябинской области выиграл почти два миллиона в лотерею. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», за выигрышный билет он заплатил 60 рублей. «В государственной лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран приз в размере 1 756 584 рублей. Крупно повезло участнику из Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Там отметили, что участник еще не обратился в лотерейный центр, чтобы забрать приз. Счастливый билет он приобрел через мобильное приложение, заплатив за него 60 рублей. «Удачными для победителя оказались числа 35, 27, 36, 16, 11. Неугаданным осталось число 4 во втором поле билета», — рассказали в пресс-службе.

Житель Челябинской области выиграл почти два миллиона в лотерею. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото», за выигрышный билет он заплатил 60 рублей. «В государственной лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран приз в размере 1 756 584 рублей. Крупно повезло участнику из Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Там отметили, что участник еще не обратился в лотерейный центр, чтобы забрать приз. Счастливый билет он приобрел через мобильное приложение, заплатив за него 60 рублей. «Удачными для победителя оказались числа 35, 27, 36, 16, 11. Неугаданным осталось число 4 во втором поле билета», — рассказали в пресс-службе.