В Перми женщина, укусившая полицейского и ударившая его напарника, получила срок

18 сентября 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Пермский краевой суд оставил в силе приговор в отношении женщины, покусавшей полицейского Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми после конфликта с полицейскими осуждена 44-летняя женщина. В октябре 2022 года оперативники, исполняя поручение дознавателя, попросили гражданку пройти с ними в служебный автомобиль. В ответ женщина попыталась убежать от полицейских и агрессивно вела себя по отношению к ним, сообщается на сайте Пермского краевого суда. «Осужденная несколько раз толкнула оперуполномоченных. Попав в служебную машину, гражданка продолжала вести себя агрессивно и умышленно ударила одного из сотрудников полиции зонтом и сумкой. Прибыв в отдел полиции, она вновь нанесла оперуполномоченному удары подручными средствами по голове. После этого женщина несколько раз укусила за кисти обеих рук второго сотрудника полиции, который попытался удержать ее от нанесения ударов коллеге», — сообщает Пермский краевой суд. Индустриальный районный суд Перми признал злоумышленницу виновной в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно, но ее защитник подал апелляционную жалобу в краевой суд в надежде смягчить приговор в отношении подзащитной. Суд апелляционной инстанции не усмотрел оснований для изменения приговора, оставив его в силе.

В Перми после конфликта с полицейскими осуждена 44-летняя женщина. В октябре 2022 года оперативники, исполняя поручение дознавателя, попросили гражданку пройти с ними в служебный автомобиль. В ответ женщина попыталась убежать от полицейских и агрессивно вела себя по отношению к ним, сообщается на сайте Пермского краевого суда. «Осужденная несколько раз толкнула оперуполномоченных. Попав в служебную машину, гражданка продолжала вести себя агрессивно и умышленно ударила одного из сотрудников полиции зонтом и сумкой. Прибыв в отдел полиции, она вновь нанесла оперуполномоченному удары подручными средствами по голове. После этого женщина несколько раз укусила за кисти обеих рук второго сотрудника полиции, который попытался удержать ее от нанесения ударов коллеге», — сообщает Пермский краевой суд. Индустриальный районный суд Перми признал злоумышленницу виновной в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно, но ее защитник подал апелляционную жалобу в краевой суд в надежде смягчить приговор в отношении подзащитной. Суд апелляционной инстанции не усмотрел оснований для изменения приговора, оставив его в силе.