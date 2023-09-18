Shot: в Санкт-Петербурге сын взорвал собственную мать в парке

Злоумышленника задержали полицейские
Мужчина, страдающий шизофренией, взорвал собственную мать. Инцидент произошел в парке в Приморском районе Санкт-Петербурга.
«ЧП произошло в Приморском районе города. Странную пару, мать и сына, заметили горожане, гулявшие в парке. Мужчина и женщина ковырялись в коробке… Через несколько минут раздался взрыв, мужчина убежал», — пишет Shot.
Мужчину задержали полицейские. Им оказался 39-летний сын погибшей. Сейчас сотрудники проверяют его диагноз. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».
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