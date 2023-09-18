Shot: в Санкт-Петербурге сын взорвал собственную мать в парке

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Митинг в поддержку оппозиции на Пушкинской площади. Москва, мвд, шеврон, митинг, полиция, шеврон мвд, полицейский, шеврон полиция
Злоумышленника задержали полицейские Фото:

Мужчина, страдающий шизофренией, взорвал собственную мать. Инцидент произошел в парке в Приморском районе Санкт-Петербурга.

«ЧП произошло в Приморском районе города. Странную пару, мать и сына, заметили горожане, гулявшие в парке. Мужчина и женщина ковырялись в коробке… Через несколько минут раздался взрыв, мужчина убежал», — пишет Shot.

Мужчину задержали полицейские. Им оказался 39-летний сын погибшей. Сейчас сотрудники проверяют его диагноз. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

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Мужчина, страдающий шизофренией, взорвал собственную мать. Инцидент произошел в парке в Приморском районе Санкт-Петербурга. «ЧП произошло в Приморском районе города. Странную пару, мать и сына, заметили горожане, гулявшие в парке. Мужчина и женщина ковырялись в коробке… Через несколько минут раздался взрыв, мужчина убежал», — пишет Shot. Мужчину задержали полицейские. Им оказался 39-летний сын погибшей. Сейчас сотрудники проверяют его диагноз. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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