17 сентября 2023

Бизнесмены ХМАО столкнулись с новой мошеннической схемой

В ХМАО мошенники подделывают чеки за сертификаты в салонах красоты
© Служба новостей «URA.RU»
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Аферисты пользуются халатностью владельцев бизнеса Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе предприниматели столкнулись с новой схемой мошенников. Аферисты подделывают чек о покупке сертификата на определенную услугу, а затем требуют возврат средств. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из массажных салонов Нижневартовска.

«Вчера у нас в салоне девушка оформила подарочный сертификат на 7 тысяч рублей, оплатив покупку онлайн. Она скинула чек об оплате, и мы подтвердили сертификат. Однако на следующий день я увидел, что деньги на счет не поступили и, когда задал вопрос покупательнице, меня просто проигнорировали», — рассказал владелец салона.

Бизнесмен утверждает, что ряд его коллег также столкнулись с подобной схемой мошенников. Аферисты пользуются тем, что владельцы салонов пренебрегают финансовым учетом. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. В ведомстве подтвердили, что подобная мошенническая схема существует. Однако заявлений от пострадавших югорчан о ее применении силовики не получали.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что жительницу Нефтеюганска (ХМАО) при покупке красной икры обманули мошенники. Женщине пообещали привезти два килограмма деликатеса за шесть тысяч рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе предприниматели столкнулись с новой схемой мошенников. Аферисты подделывают чек о покупке сертификата на определенную услугу, а затем требуют возврат средств. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из массажных салонов Нижневартовска. «Вчера у нас в салоне девушка оформила подарочный сертификат на 7 тысяч рублей, оплатив покупку онлайн. Она скинула чек об оплате, и мы подтвердили сертификат. Однако на следующий день я увидел, что деньги на счет не поступили и, когда задал вопрос покупательнице, меня просто проигнорировали», — рассказал владелец салона. Бизнесмен утверждает, что ряд его коллег также столкнулись с подобной схемой мошенников. Аферисты пользуются тем, что владельцы салонов пренебрегают финансовым учетом. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. В ведомстве подтвердили, что подобная мошенническая схема существует. Однако заявлений от пострадавших югорчан о ее применении силовики не получали. Ранее URA.RU рассказывало о том, что жительницу Нефтеюганска (ХМАО) при покупке красной икры обманули мошенники. Женщине пообещали привезти два килограмма деликатеса за шесть тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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