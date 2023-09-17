Бизнесмены ХМАО столкнулись с новой мошеннической схемой

В ХМАО мошенники подделывают чеки за сертификаты в салонах красоты

18 сентября 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

Аферисты пользуются халатностью владельцев бизнеса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе предприниматели столкнулись с новой схемой мошенников. Аферисты подделывают чек о покупке сертификата на определенную услугу, а затем требуют возврат средств. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из массажных салонов Нижневартовска. «Вчера у нас в салоне девушка оформила подарочный сертификат на 7 тысяч рублей, оплатив покупку онлайн. Она скинула чек об оплате, и мы подтвердили сертификат. Однако на следующий день я увидел, что деньги на счет не поступили и, когда задал вопрос покупательнице, меня просто проигнорировали», — рассказал владелец салона. Бизнесмен утверждает, что ряд его коллег также столкнулись с подобной схемой мошенников. Аферисты пользуются тем, что владельцы салонов пренебрегают финансовым учетом. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. В ведомстве подтвердили, что подобная мошенническая схема существует. Однако заявлений от пострадавших югорчан о ее применении силовики не получали. Ранее URA.RU рассказывало о том, что жительницу Нефтеюганска (ХМАО) при покупке красной икры обманули мошенники. Женщине пообещали привезти два килограмма деликатеса за шесть тысяч рублей.

В Ханты-Мансийском автономном округе предприниматели столкнулись с новой схемой мошенников. Аферисты подделывают чек о покупке сертификата на определенную услугу, а затем требуют возврат средств. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из массажных салонов Нижневартовска. «Вчера у нас в салоне девушка оформила подарочный сертификат на 7 тысяч рублей, оплатив покупку онлайн. Она скинула чек об оплате, и мы подтвердили сертификат. Однако на следующий день я увидел, что деньги на счет не поступили и, когда задал вопрос покупательнице, меня просто проигнорировали», — рассказал владелец салона. Бизнесмен утверждает, что ряд его коллег также столкнулись с подобной схемой мошенников. Аферисты пользуются тем, что владельцы салонов пренебрегают финансовым учетом. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. В ведомстве подтвердили, что подобная мошенническая схема существует. Однако заявлений от пострадавших югорчан о ее применении силовики не получали. Ранее URA.RU рассказывало о том, что жительницу Нефтеюганска (ХМАО) при покупке красной икры обманули мошенники. Женщине пообещали привезти два килограмма деликатеса за шесть тысяч рублей.