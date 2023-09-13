Жительницу ХМАО обманули при покупке красной икры

14 сентября 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Жительница Нефтеюганска хотела купить икру, но попалась на уловку мошенника Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Мошенники обманули жительницу Нефтеюганска при покупке красной икры. Горожанка обратилась с заявлением о мошенничестве в полицию города, сообщили в ОМВД ХМАО. «В одном из популярных мессенджеров женщина нашла группу, где якобы продавали красную лососевую икру из Дальнего Востока. Заявительница связалась с продавцом, который предложил ей купить 2 килограмма икры за 6 тысяч рублей. Покупателю это предложение показалось выгодным, и она перевела на банковскую карту неизвестного всю сумму за товар. В течение нескольких дней женщина ждала доставку деликатеса, а когда продавец перестал выходить на связь, горожанка поняла, что это был обман», — рассказали в ведомстве. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия в Нефтеюганске. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 1 ст. 159 УК РФ), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Ранее URA.RU рассказывало, что турагент обманул пермячку на 200 тысяч, отменив ее тур в последний день. Бизнесмен взял деньги за тур в Турцию на трех человек, но в последний день перед поездкой сообщил об отмене тура и не вернул деньги.

Мошенники обманули жительницу Нефтеюганска при покупке красной икры. Горожанка обратилась с заявлением о мошенничестве в полицию города, сообщили в ОМВД ХМАО. «В одном из популярных мессенджеров женщина нашла группу, где якобы продавали красную лососевую икру из Дальнего Востока. Заявительница связалась с продавцом, который предложил ей купить 2 килограмма икры за 6 тысяч рублей. Покупателю это предложение показалось выгодным, и она перевела на банковскую карту неизвестного всю сумму за товар. В течение нескольких дней женщина ждала доставку деликатеса, а когда продавец перестал выходить на связь, горожанка поняла, что это был обман», — рассказали в ведомстве. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия в Нефтеюганске. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 1 ст. 159 УК РФ), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Ранее URA.RU рассказывало, что турагент обманул пермячку на 200 тысяч, отменив ее тур в последний день. Бизнесмен взял деньги за тур в Турцию на трех человек, но в последний день перед поездкой сообщил об отмене тура и не вернул деньги.