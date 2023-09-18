Baza выяснила, кто помог летчику, угнавшему российский вертолет

Baza: побег пилота Ми-8 Кузьминова на Украину могла организовать его мать

18 сентября 2023 в 19:33 Размер текста - 17 +

Российский пилот угнал вертолет на Украину в начале сентября (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пилот Ми-8 Максим Кузьминов, который предал Россию и угнал российский вертолет на Украину, решился на такой поступок под влиянием своей матери Инны Кузьминовой. По данным telegram-канала Baza, именно она могла участвовать в переговорах с украинской стороной перед операцией. «Следователи считают, что Максим мог решиться на угон под влиянием матери. Вероятно, именно она участвовала в переговорах с представителями спецслужб Украины. При этом, куда Инна уехала зимой и где она находится сейчас, неизвестно», — передает telegram-Baza. Отмечается, что мать Кузьминова переживала за сына из-за спецоперации. Поэтому она подговорила его угнать российский вертолет, предав Россию, и доставить его в Харьковскую область. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны для подтверждения информации. Ответ ожидается. Украина выдала перебежчику Кузьминову за угнанный вертолет 500 тысяч долларов. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, российский пилот действовал по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Вместе с Кузьминовым на борту вертолета были и другие члены экипажа. Однако они не смогли противостоять ему, так как у них не было оружия, сообщает RT. Предположительно, украинская сторона ликвидировала россиян, передает «Царьград».

Пилот Ми-8 Максим Кузьминов, который предал Россию и угнал российский вертолет на Украину, решился на такой поступок под влиянием своей матери Инны Кузьминовой. По данным telegram-канала Baza, именно она могла участвовать в переговорах с украинской стороной перед операцией. «Следователи считают, что Максим мог решиться на угон под влиянием матери. Вероятно, именно она участвовала в переговорах с представителями спецслужб Украины. При этом, куда Инна уехала зимой и где она находится сейчас, неизвестно», — передает telegram-Baza. Отмечается, что мать Кузьминова переживала за сына из-за спецоперации. Поэтому она подговорила его угнать российский вертолет, предав Россию, и доставить его в Харьковскую область. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны для подтверждения информации. Ответ ожидается. Украина выдала перебежчику Кузьминову за угнанный вертолет 500 тысяч долларов. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, российский пилот действовал по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Вместе с Кузьминовым на борту вертолета были и другие члены экипажа. Однако они не смогли противостоять ему, так как у них не было оружия, сообщает RT. Предположительно, украинская сторона ликвидировала россиян, передает «Царьград».