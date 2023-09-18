Китай разозлился на Германию после оскорблений Си Цзиньпина

Ранее глава МИД Германии назвала Си Цзиньпина диктатором
Посол Германии в Китае был вызван в МИД страны из-за заявления главы МИД Германии Анналены Бербок, сообщил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ. Ранее Бербок называла лидера КНР Си Цзиньпина диктатором.
«Сначала министр иностранных дел Бербок назвала президента Китая Си диктатором, а затем посла Германии вызвали в МИД Пекина. Правительство Китая расценивает заявление главы МИД Германии как открытую политическую провокацию», — передает немецкая газета
Ранее МИД Китая осудил высказывания Бербок. По сообщению ведомства, такие слова подрывают политический престиж страны, пишет RT.
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