Китай разозлился на Германию после оскорблений Си Цзиньпина

МИД Китая вызвало посла Германии из-за слов Бербок о Си Цзиньпине
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Поездка Михаила Мишустина в Китай. КНР Шанхай, си цзиньпин
Ранее глава МИД Германии назвала Си Цзиньпина диктатором Фото:

Посол Германии в Китае был вызван в МИД страны из-за заявления главы МИД Германии Анналены Бербок, сообщил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ. Ранее Бербок называла лидера КНР Си Цзиньпина диктатором.

«Сначала министр иностранных дел Бербок назвала президента Китая Си диктатором, а затем посла Германии вызвали в МИД Пекина. Правительство Китая расценивает заявление главы МИД Германии как открытую политическую провокацию», — передает немецкая газета Spiegel слова представителя МИД Германии.

Ранее МИД Китая осудил высказывания Бербок. По сообщению ведомства, такие слова подрывают политический престиж страны, пишет RT.

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Посол Германии в Китае был вызван в МИД страны из-за заявления главы МИД Германии Анналены Бербок, сообщил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ. Ранее Бербок называла лидера КНР Си Цзиньпина диктатором. «Сначала министр иностранных дел Бербок назвала президента Китая Си диктатором, а затем посла Германии вызвали в МИД Пекина. Правительство Китая расценивает заявление главы МИД Германии как открытую политическую провокацию», — передает немецкая газета Spiegel слова представителя МИД Германии. Ранее МИД Китая осудил высказывания Бербок. По сообщению ведомства, такие слова подрывают политический престиж страны, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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