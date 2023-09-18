Центробанк спрогнозировал повышение годовой инфляции в России

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Пресс-подход в уральском отделении ЦБ РФ. Екатеринбург
Инфляция продолжит расти в ближайшие месяцы Фото:

В России в ближайшие месяцы продолжится рост годовой инфляции. Об этом сообщили в Центробанке РФ.

«По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться. Это будет связано с нарастанием ценового давления», — говорится на сайте Банка России.

Ранее для возвращения инфляции к 4% в 2024 году регулятор объявил о повышение ключевой ставки до 13%. Это второе ее повышение — месяц назад уже проходило экстренное заседание совета директоров ЦБ, в ходе которого ставку подняли до 12%. URA.RU подготовило специальный материал, где рассказано, как решение регулятора отразится на российской экономике.

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В России в ближайшие месяцы продолжится рост годовой инфляции. Об этом сообщили в Центробанке РФ. «По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться. Это будет связано с нарастанием ценового давления», — говорится на сайте Банка России. Ранее для возвращения инфляции к 4% в 2024 году регулятор объявил о повышение ключевой ставки до 13%. Это второе ее повышение — месяц назад уже проходило экстренное заседание совета директоров ЦБ, в ходе которого ставку подняли до 12%. URA.RU подготовило специальный материал, где рассказано, как решение регулятора отразится на российской экономике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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