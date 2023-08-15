Центробанк принял экстренные меры из-за резкого падения рубля

Центробанк поднял ключевую ставку до 12%

15 августа 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

ЦБ внепланово повысил ключевую ставку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Доллары и евро «бьют» по рублю Центробанк РФ внепланово повысил ключевую ставку из-за падения рубля. Теперь она составляет 12%. «Ключевая ставка — 12%», — отметили в пресс-службе Центробанка. Сообщение опубликовано в telegram-канале регулятора. На протяжении нескольких дней доллар превышает 110 рублей. Рубль впервые упал с марта 2022 года. Помощник президента РФ Максим Орешкин обвинил Центробанк в падении курса рубля и бездействии на текущую ситуацию. В ответ на претензию в ЦБ отметили, что не наблюдают угрозы для финансовой стабильности. В пресс-службе Банка России уточнили, что планируют 15 августа провести заседание по ключевой ставке. После этого доллар упал ниже 100 рублей на момент начала торгов, передает RT. Изначально предполагалось, что ЦБ внепланово повысит ставку, передает MK.RU.

Центробанк РФ внепланово повысил ключевую ставку из-за падения рубля. Теперь она составляет 12%. «Ключевая ставка — 12%», — отметили в пресс-службе Центробанка. Сообщение опубликовано в telegram-канале регулятора. На протяжении нескольких дней доллар превышает 110 рублей. Рубль впервые упал с марта 2022 года. Помощник президента РФ Максим Орешкин обвинил Центробанк в падении курса рубля и бездействии на текущую ситуацию. В ответ на претензию в ЦБ отметили, что не наблюдают угрозы для финансовой стабильности. В пресс-службе Банка России уточнили, что планируют 15 августа провести заседание по ключевой ставке. После этого доллар упал ниже 100 рублей на момент начала торгов, передает RT. Изначально предполагалось, что ЦБ внепланово повысит ставку, передает MK.RU.