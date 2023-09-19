Минстрой предложил обновить закон о похоронном деле

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Родительский день. Рябковское кладбище. Курган , искусственные цветы, родительский день, кладбище
Закон о похоронном деле в первой редакции был принят в 1996 году Фото:

В России планируют вывести в правовое поле частные похоронные бюро, кладбища и крематории, лишать их лицензии в случае многочисленных нарушений, а также наделить власти на местах полномочиями, влияющими на формирование цен на погребение. Эта информация содержится в проект закона Минстроя РФ.

«Минстрой предлагает, чтобы власти выдавали юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям разрешения на оказание услуг погребения и отзывали им при систематических нарушениях. Также предлагается наделить власти полномочиями не только ввести реестр специальных служб в сегменте, но и отслеживать стоимость их услуг, ввести реестр кладбищ и крематориев, формировать общие требования к работе», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Еще одно нововведение касается возможности для граждан приобретать участки на кладбищах для семейных захоронений. Предположительно, проект будет вынесен на рассмотрение в Госдуму РФ осенью.

Тема регулирования похоронной отрасли обсуждалась давно. По мнению аналитиков, вариант министерства во многом дублирует документ, предложенный депутатом Госдумы Светланой Разворотневой в прошлом году, когда похороны хотели сделать госуслугой.

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В России планируют вывести в правовое поле частные похоронные бюро, кладбища и крематории, лишать их лицензии в случае многочисленных нарушений, а также наделить власти на местах полномочиями, влияющими на формирование цен на погребение. Эта информация содержится в проект закона Минстроя РФ. «Минстрой предлагает, чтобы власти выдавали юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям разрешения на оказание услуг погребения и отзывали им при систематических нарушениях. Также предлагается наделить власти полномочиями не только ввести реестр специальных служб в сегменте, но и отслеживать стоимость их услуг, ввести реестр кладбищ и крематориев, формировать общие требования к работе», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ. Еще одно нововведение касается возможности для граждан приобретать участки на кладбищах для семейных захоронений. Предположительно, проект будет вынесен на рассмотрение в Госдуму РФ осенью. Тема регулирования похоронной отрасли обсуждалась давно. По мнению аналитиков, вариант министерства во многом дублирует документ, предложенный депутатом Госдумы Светланой Разворотневой в прошлом году, когда похороны хотели сделать госуслугой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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