Минстрой предложил обновить закон о похоронном деле

19 сентября 2023 в 06:55 Размер текста - 17 +

Закон о похоронном деле в первой редакции был принят в 1996 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России планируют вывести в правовое поле частные похоронные бюро, кладбища и крематории, лишать их лицензии в случае многочисленных нарушений, а также наделить власти на местах полномочиями, влияющими на формирование цен на погребение. Эта информация содержится в проект закона Минстроя РФ. «Минстрой предлагает, чтобы власти выдавали юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям разрешения на оказание услуг погребения и отзывали им при систематических нарушениях. Также предлагается наделить власти полномочиями не только ввести реестр специальных служб в сегменте, но и отслеживать стоимость их услуг, ввести реестр кладбищ и крематориев, формировать общие требования к работе», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ. Еще одно нововведение касается возможности для граждан приобретать участки на кладбищах для семейных захоронений. Предположительно, проект будет вынесен на рассмотрение в Госдуму РФ осенью. Тема регулирования похоронной отрасли обсуждалась давно. По мнению аналитиков, вариант министерства во многом дублирует документ, предложенный депутатом Госдумы Светланой Разворотневой в прошлом году, когда похороны хотели сделать госуслугой.

В России планируют вывести в правовое поле частные похоронные бюро, кладбища и крематории, лишать их лицензии в случае многочисленных нарушений, а также наделить власти на местах полномочиями, влияющими на формирование цен на погребение. Эта информация содержится в проект закона Минстроя РФ. «Минстрой предлагает, чтобы власти выдавали юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям разрешения на оказание услуг погребения и отзывали им при систематических нарушениях. Также предлагается наделить власти полномочиями не только ввести реестр специальных служб в сегменте, но и отслеживать стоимость их услуг, ввести реестр кладбищ и крематориев, формировать общие требования к работе», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ. Еще одно нововведение касается возможности для граждан приобретать участки на кладбищах для семейных захоронений. Предположительно, проект будет вынесен на рассмотрение в Госдуму РФ осенью. Тема регулирования похоронной отрасли обсуждалась давно. По мнению аналитиков, вариант министерства во многом дублирует документ, предложенный депутатом Госдумы Светланой Разворотневой в прошлом году, когда похороны хотели сделать госуслугой.