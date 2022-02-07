В Госдуме хотят сделать похороны госуслугой

Новый закон обезопасит граждан от черных ритуальных агентств Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Государственную Думу планируют внести законопроект о похоронном деле. Об этом сообщила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Планируется, что документ установит государственный надзор за похоронными услугами, решит проблему с черными ритуальными агентами, прояснит ценообразование в отрасли, а также обеспечит инвентаризацию кладбищ.

«Готовим довольно большой законопроект, который вносит массу новаций в управление похоронным делом. Сейчас любой человек может предлагать гражданам услуги. На данный момент цены на ритуальные услуги непрозрачны — неясно, за что и сколько платит человек. А реестры организаций, которые официально заняты в данной сфере, будут включать не только их названия, но и расценки», — сообщила депутат. Информацию передает ТАСС.

По ее словам, документом устанавливается четкое разделение полномочий между органами власти в контроле за похоронной сферой, закрепляется понятие «специализированная служба по вопросам похоронного дела» и условия, при которых она может работать. «Будут установлены предельные расценки на важнейшие виды работ, входящих в минимальный перечень ритуальных услуг», — добавила Разворотнева.

Кроме того, органы власти будут вести реестры кладбищ и захоронений. В законе будет четко прописано, кто дает разрешения на захоронения, определяет количество квадратных метров в участке и их стоимость. Планируется создать общедоступные реестры легальных агентств и недобросовестных предпринимателей. «Это только небольшая часть ответственности за некачественное предоставление услуг, которая предусмотрена в законопроекте», — подчеркнула депутат.

Как утверждает Разворотнева, законопроект призван внести прозрачность в предоставление похоронных услуг для граждан. Случаи, когда на кладбища не пускают те или иные службы ритуальных услуг, «уйдут в прошлое».

В конце 2021 года в РФ прогремело несколько скандалов с представителями ритуальных агентств. В частности, в Магнитогорске на 2,5 года условно осудили бывшего директора МКУ «Комбинат похоронно-ритуальных услуг» Ольгу Самосуеву за мошенничество и злоупотребление полномочиями. Ранее прокуратура также признала незаконным крематорий в Сухоложском поселке Нижнего Тагила.

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