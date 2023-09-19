Эрдоган жестко ответил ЕС на вопрос вступления страны в союз

Эрдоган: Турция никогда не нуждалась в помощи или поддержке ЕС

19 сентября 2023 в 07:37 Размер текста - 17 +

Турция является самодостаточной страной, заявил Реджеп Эрдоган Фото: Официальный сайт Президента России Турция положительно встретит решение о вступлении в Евросоюз (ЕС), но она является самодостаточной страной и не имеет нужды в помощи или поддержке от Европы. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Эрдоган. «Мы всегда были самодостаточной страной. Мы никогда не нуждались в помощи или поддержке ЕС, мы в ней не нуждаемся», — передает слова Эрдогана телеканал PBS. Он добавил, что Анкара уделяет большое значение решениям ЕС. Турецкий лидер напомнил, что в течение последних 50 лет Турция стоит за дверью европейского сообщества. Ранее стало известно, что в 2024 году Турция не будет принята в члены Евросоюза. Процесс присоединения к союзу обычно занимает множество лет. В настоящее время ЕС не рассматривает возможности предоставления Турции статуса члена. Реджеп Эрдоган, в свою очередь, предупредил о возможном разрыве отношений между Турцией и Европейским союзом, передает «Национальная служба новостей».

Турция положительно встретит решение о вступлении в Евросоюз (ЕС), но она является самодостаточной страной и не имеет нужды в помощи или поддержке от Европы. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Эрдоган. «Мы всегда были самодостаточной страной. Мы никогда не нуждались в помощи или поддержке ЕС, мы в ней не нуждаемся», — передает слова Эрдогана телеканал PBS. Он добавил, что Анкара уделяет большое значение решениям ЕС. Турецкий лидер напомнил, что в течение последних 50 лет Турция стоит за дверью европейского сообщества. Ранее стало известно, что в 2024 году Турция не будет принята в члены Евросоюза. Процесс присоединения к союзу обычно занимает множество лет. В настоящее время ЕС не рассматривает возможности предоставления Турции статуса члена. Реджеп Эрдоган, в свою очередь, предупредил о возможном разрыве отношений между Турцией и Европейским союзом, передает «Национальная служба новостей».