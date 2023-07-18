Еврокомиссия отказалась принимать Турцию в Евросоюз 19 июля 2023 в 03:07 Размер текста - 17 + ЕС не предоставит Анкаре даже безвизовый режим Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Турция не сможет попасть в число членов Евросоюза в 2024 году. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано. «Турция не станет членом Евросоюза в 2024 году. Процесс присоединения к ЕС занимает годы, а не часы», — заявил Стано «Известиям». Он добавил, что Евросоюз не рассматривает в данный момент возможности предоставить Анкаре даже безвизовый режим. Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с американским коллегой Джо Байденом на саммите НАТО в Вильнюсе. Во время встречи Эрдоган заявил о наступлении нового этапа в отношениях между государствами. Турция не сможет попасть в число членов Евросоюза в 2024 году. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано. «Турция не станет членом Евросоюза в 2024 году. Процесс присоединения к ЕС занимает годы, а не часы», — заявил Стано «Известиям». Он добавил, что Евросоюз не рассматривает в данный момент возможности предоставить Анкаре даже безвизовый режим. Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с американским коллегой Джо Байденом на саммите НАТО в Вильнюсе. Во время встречи Эрдоган заявил о наступлении нового этапа в отношениях между государствами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям