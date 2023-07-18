18 июля 2023

Еврокомиссия отказалась принимать Турцию в Евросоюз

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, флаг евросоюза
ЕС не предоставит Анкаре даже безвизовый режим Фото:

Турция не сможет попасть в число членов Евросоюза в 2024 году. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано.

«Турция не станет членом Евросоюза в 2024 году. Процесс присоединения к ЕС занимает годы, а не часы», — заявил Стано «Известиям». Он добавил, что Евросоюз не рассматривает в данный момент возможности предоставить Анкаре даже безвизовый режим.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с американским коллегой Джо Байденом на саммите НАТО в Вильнюсе. Во время встречи Эрдоган заявил о наступлении нового этапа в отношениях между государствами.

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Турция не сможет попасть в число членов Евросоюза в 2024 году. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано. «Турция не станет членом Евросоюза в 2024 году. Процесс присоединения к ЕС занимает годы, а не часы», — заявил Стано «Известиям». Он добавил, что Евросоюз не рассматривает в данный момент возможности предоставить Анкаре даже безвизовый режим. Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с американским коллегой Джо Байденом на саммите НАТО в Вильнюсе. Во время встречи Эрдоган заявил о наступлении нового этапа в отношениях между государствами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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