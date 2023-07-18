Еврокомиссия отказалась принимать Турцию в Евросоюз

ЕС не предоставит Анкаре даже безвизовый режим
Турция не сможет попасть в число членов Евросоюза в 2024 году. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано.
«Турция не станет членом Евросоюза в 2024 году. Процесс присоединения к ЕС занимает годы, а не часы», — заявил Стано «Известиям». Он добавил, что Евросоюз не рассматривает в данный момент возможности предоставить Анкаре даже безвизовый режим.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с американским коллегой Джо Байденом на саммите НАТО в Вильнюсе. Во время встречи Эрдоган заявил о наступлении нового этапа в отношениях между государствами.
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