Шойгу летит в Иран для переговоров по обороне

Сергей Шойгу прилетит в Тегеран 19 сентября, сообщают иранские СМИ
Глава Минобороны России сегодня посетит Тегеран. Там он встретится с представителями Вооруженных сил Ирана для обсуждения вопросов, связанных с обороной. Об этом сообщают иранские СМИ.
«Шойгу сегодня встретится в Тегеране с представителями командования ВС Ирана, утверждает агентство Tasnim», — передает ТАСС информацию иранского агентства Tasnim. Отмечается, что стороны обсудят развитие событий в регионе и двусторонние отношения в оборонной сфере. Шойгу во время визита в Иран встретится со своим коллегой Мохаммедом Резой Аштияни.
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