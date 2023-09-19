Шойгу летит в Иран для переговоров по обороне

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
Сергей Шойгу прилетит в Тегеран 19 сентября, сообщают иранские СМИ Фото:

Глава Минобороны России сегодня посетит Тегеран. Там он встретится с представителями Вооруженных сил Ирана для обсуждения вопросов, связанных с обороной. Об этом сообщают иранские СМИ.

«Шойгу сегодня встретится в Тегеране с представителями командования ВС Ирана, утверждает агентство Tasnim», — передает ТАСС информацию иранского агентства Tasnim. Отмечается, что стороны обсудят развитие событий в регионе и двусторонние отношения в оборонной сфере. Шойгу во время визита в Иран встретится со своим коллегой Мохаммедом Резой Аштияни.

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Глава Минобороны России сегодня посетит Тегеран. Там он встретится с представителями Вооруженных сил Ирана для обсуждения вопросов, связанных с обороной. Об этом сообщают иранские СМИ. «Шойгу сегодня встретится в Тегеране с представителями командования ВС Ирана, утверждает агентство Tasnim», — передает ТАСС информацию иранского агентства Tasnim. Отмечается, что стороны обсудят развитие событий в регионе и двусторонние отношения в оборонной сфере. Шойгу во время визита в Иран встретится со своим коллегой Мохаммедом Резой Аштияни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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