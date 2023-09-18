18 сентября 2023

Тюменцы пожаловались на отсутствие воды и средств гигиены в поликлинике

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поликлиника №3. Тюмень, поликлиника, коридор больницы
По требованиям санитарной безопасности кулер не положен, сообщили в депздраве Фото:

Жители Тюмени пожаловались, что в приемном отделении ОКБ №2 нет питьевой воды и средств гигиены в туалетах. Об этом сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«Прошу обратить внимание на оснащенность приемного отделения ОКБ №2. <…> Кулер с питьевой водой отсутствует, средства для транспортировки малогабаритных граждан почти не имеется, всего две коляски. Туалеты не оснащены средствами гигиены», — написала пользовательница Людмила Козлова в соцсети «ВКонтакте».

В официальной группе регионального департамента здравоохранения сообщили, что по требованиям санитарной безопасности кулер не положен. Однако в регистратуре все желающие могут попросить воды. Также пациенты могут обратиться к медсестре, если в туалетах отсутствуют средства гигиены. «На посту регистратуры в отделении есть кипяченая вода и стаканчики, при необходимости каждый пациент имеет возможность попросить воды и ее ему предоставят. Маневренный каталочный фонд приемного отделения составляет более 30 единиц. При нехватке кресел-каталок можно воспользоваться лежачими каталками», — добавили в депздраве.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Тюмени пожаловались, что в приемном отделении ОКБ №2 нет питьевой воды и средств гигиены в туалетах. Об этом сообщили в соцсети «ВКонтакте». «Прошу обратить внимание на оснащенность приемного отделения ОКБ №2. <…> Кулер с питьевой водой отсутствует, средства для транспортировки малогабаритных граждан почти не имеется, всего две коляски. Туалеты не оснащены средствами гигиены», — написала пользовательница Людмила Козлова в соцсети «ВКонтакте». В официальной группе регионального департамента здравоохранения сообщили, что по требованиям санитарной безопасности кулер не положен. Однако в регистратуре все желающие могут попросить воды. Также пациенты могут обратиться к медсестре, если в туалетах отсутствуют средства гигиены. «На посту регистратуры в отделении есть кипяченая вода и стаканчики, при необходимости каждый пациент имеет возможность попросить воды и ее ему предоставят. Маневренный каталочный фонд приемного отделения составляет более 30 единиц. При нехватке кресел-каталок можно воспользоваться лежачими каталками», — добавили в депздраве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...