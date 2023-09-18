Тюменцы пожаловались на отсутствие воды и средств гигиены в поликлинике

19 сентября 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

По требованиям санитарной безопасности кулер не положен, сообщили в депздраве Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюмени пожаловались, что в приемном отделении ОКБ №2 нет питьевой воды и средств гигиены в туалетах. Об этом сообщили в соцсети «ВКонтакте». «Прошу обратить внимание на оснащенность приемного отделения ОКБ №2. <…> Кулер с питьевой водой отсутствует, средства для транспортировки малогабаритных граждан почти не имеется, всего две коляски. Туалеты не оснащены средствами гигиены», — написала пользовательница Людмила Козлова в соцсети «ВКонтакте». В официальной группе регионального департамента здравоохранения сообщили, что по требованиям санитарной безопасности кулер не положен. Однако в регистратуре все желающие могут попросить воды. Также пациенты могут обратиться к медсестре, если в туалетах отсутствуют средства гигиены. «На посту регистратуры в отделении есть кипяченая вода и стаканчики, при необходимости каждый пациент имеет возможность попросить воды и ее ему предоставят. Маневренный каталочный фонд приемного отделения составляет более 30 единиц. При нехватке кресел-каталок можно воспользоваться лежачими каталками», — добавили в депздраве.

Жители Тюмени пожаловались, что в приемном отделении ОКБ №2 нет питьевой воды и средств гигиены в туалетах. Об этом сообщили в соцсети «ВКонтакте». «Прошу обратить внимание на оснащенность приемного отделения ОКБ №2. <…> Кулер с питьевой водой отсутствует, средства для транспортировки малогабаритных граждан почти не имеется, всего две коляски. Туалеты не оснащены средствами гигиены», — написала пользовательница Людмила Козлова в соцсети «ВКонтакте». В официальной группе регионального департамента здравоохранения сообщили, что по требованиям санитарной безопасности кулер не положен. Однако в регистратуре все желающие могут попросить воды. Также пациенты могут обратиться к медсестре, если в туалетах отсутствуют средства гигиены. «На посту регистратуры в отделении есть кипяченая вода и стаканчики, при необходимости каждый пациент имеет возможность попросить воды и ее ему предоставят. Маневренный каталочный фонд приемного отделения составляет более 30 единиц. При нехватке кресел-каталок можно воспользоваться лежачими каталками», — добавили в депздраве.