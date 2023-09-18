Власти Сургута нашли способ построить знаковый объект за счет бизнесменов

Власти Сургута нашли способ привлечь бизнес для строительства театра «Петрушка»

19 сентября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Театр уже несколько лет ждет новое здание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Сургута планируют передать земельный участок рядом с парком «За Саймой» инвестору в обмен на строительство кукольного театра «Петрушка», которому уже несколько лет не могут найти здание. Об это заявил начальник департамента архитектуры города Александр Коновалов на думском комитете по социальной политике, передает корреспондент URA.RU. Отвечая на вопросы депутатов, Коновалов раскрыл планы мэрии передать инвестору территорию рядом с парком «За Саймой». Взамен бизнесмен обязуется построить театр в рамках комплексного развития территории (КРТ). «Мы ведем переговоры с потенциальным инвестором о включении строительства театра „Петрушка“ в программу КРТ. Для потенциального инвестора это еще и определенный маркетинговый ход. Такие переговоры ведутся, результатов озвучить пока не готов, но это не пустые разговоры», — сообщил Коновалов. Кроме этого, инвестор должен будет снести недостроенную станцию юных натуралистов, которая находится на земельном участке. Также Коновалов отметил, что бизнес привлекли так как не смогли найти финансирование у окружных властей. Ранее URA.RU сообщало, что театр кукол «Петрушка» в Сургуте потерял надежды на переезд в собственное здание. Сроки строительства оценивались в десять лет без инвестора. Ежегодно город тратит на аренду здания для театра 12 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Сургута планируют передать земельный участок рядом с парком «За Саймой» инвестору в обмен на строительство кукольного театра «Петрушка», которому уже несколько лет не могут найти здание. Об это заявил начальник департамента архитектуры города Александр Коновалов на думском комитете по социальной политике, передает корреспондент URA.RU. Отвечая на вопросы депутатов, Коновалов раскрыл планы мэрии передать инвестору территорию рядом с парком «За Саймой». Взамен бизнесмен обязуется построить театр в рамках комплексного развития территории (КРТ). «Мы ведем переговоры с потенциальным инвестором о включении строительства театра „Петрушка“ в программу КРТ. Для потенциального инвестора это еще и определенный маркетинговый ход. Такие переговоры ведутся, результатов озвучить пока не готов, но это не пустые разговоры», — сообщил Коновалов. Кроме этого, инвестор должен будет снести недостроенную станцию юных натуралистов, которая находится на земельном участке. Также Коновалов отметил, что бизнес привлекли так как не смогли найти финансирование у окружных властей. Ранее URA.RU сообщало, что театр кукол «Петрушка» в Сургуте потерял надежды на переезд в собственное здание. Сроки строительства оценивались в десять лет без инвестора. Ежегодно город тратит на аренду здания для театра 12 миллионов рублей.