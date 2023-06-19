Театр кукол «Петрушка» в Сургуте потерял надежды на появление нового здания

20 июня 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Ежегодно город тратит 12 млн рублей на аренду здания для «Петрушки» Фото: Анна Майорова © URA.RU Детский театр кукол «Петрушка» в Сургуте (ХМАО) потерял надежды на переезд в собственное здание. Об этом URU.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Инвестора искать для строительства театра бесполезно. Это может быть построено только за бюджетный счет. Но в бюджете на это денег не предусмотрено даже в пятилетней перспективе. Плюс здание нужно построить, а это время. Поэтому появление объекта возможно только через лет 10. У всех голова болит, что с этим делать, но пока решение не найдено. Город не потянет вест объект целиком. Нужны окружные или федеральные деньги», — сообщил собеседник. Ежегодно город тратит на аренду здания для театра «Петрушка» 12 миллионов рублей. Но уже сейчас этого помещения мало для труппы. В арендованном помещении нет места для полноценного зала. За разъяснениями журналист агентства обратился в администрацию города. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что властям Сургута пришлось отсрочить строительство театра кукол «Петрушка». В мэрии обещали начать строительство в 2023 году. Трехэтажное здание кукольного театра планировали разместить на земельном участке в ядре центра города.

Детский театр кукол «Петрушка» в Сургуте (ХМАО) потерял надежды на переезд в собственное здание. Об этом URU.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Инвестора искать для строительства театра бесполезно. Это может быть построено только за бюджетный счет. Но в бюджете на это денег не предусмотрено даже в пятилетней перспективе. Плюс здание нужно построить, а это время. Поэтому появление объекта возможно только через лет 10. У всех голова болит, что с этим делать, но пока решение не найдено. Город не потянет вест объект целиком. Нужны окружные или федеральные деньги», — сообщил собеседник. Ежегодно город тратит на аренду здания для театра «Петрушка» 12 миллионов рублей. Но уже сейчас этого помещения мало для труппы. В арендованном помещении нет места для полноценного зала. За разъяснениями журналист агентства обратился в администрацию города. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что властям Сургута пришлось отсрочить строительство театра кукол «Петрушка». В мэрии обещали начать строительство в 2023 году. Трехэтажное здание кукольного театра планировали разместить на земельном участке в ядре центра города.