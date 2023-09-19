Путин в День оружейника похвалил отечественный ОПК

Путин: объем производства бронетехники в РФ вырос более чем вдвое

19 сентября 2023 в 22:18 Размер текста - 17 +

Президент РФ в День оружейника провел заседание Военно-промышленной комиссии в Ижевске Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин в День оружейника провел заседание Военно-промышленной комиссии в Ижевске. Он похвалил отечественный ОПК и поручил нарастить объемы производства ПВО и средств контрбатарейной борьбы. Об этом сообщает официальный сайт Кремля. «По итогам восьми месяцев текущего года организациям ОПК удалось сохранить стабильный темп работы и не только в целом выполнить график поставок, но и по отдельным направлениям кратно увеличить выпуск военной продукции. Вместе с тем, нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО», — заявил Владимир Путин. Кроме того, он добавил, что предприятия ОПК должны более активно развивать производственные мощности, а также внедрять передовые технологии в процессы производства. Ранее сообщалось, что полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем оружейника. Он отметил, что оружейная промышленность имеет особое значение в период специальной военной операции.

Президент РФ Владимир Путин в День оружейника провел заседание Военно-промышленной комиссии в Ижевске. Он похвалил отечественный ОПК и поручил нарастить объемы производства ПВО и средств контрбатарейной борьбы. Об этом сообщает официальный сайт Кремля. «По итогам восьми месяцев текущего года организациям ОПК удалось сохранить стабильный темп работы и не только в целом выполнить график поставок, но и по отдельным направлениям кратно увеличить выпуск военной продукции. Вместе с тем, нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО», — заявил Владимир Путин. Кроме того, он добавил, что предприятия ОПК должны более активно развивать производственные мощности, а также внедрять передовые технологии в процессы производства. Ранее сообщалось, что полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем оружейника. Он отметил, что оружейная промышленность имеет особое значение в период специальной военной операции.