Полпред Якушев поздравил уральцев с Днем оружейника

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев 19 сентября поздравил уральцев с Днем оружейника. В своем поздравлении (есть в распоряжении URA.RU) Якушев отметил, что в период спецоперации оружейная промышленность имеет особое значение.
«В период проведения специальной военной операции развитие оружейной промышленности имеет особое значение. Существенный вклад в ее стабильную работу вносит Уральский федеральный округ. Оборонно-промышленные предприятия регионов оперативно перестроили работу. В разы увеличили объемы выпуска продукции. И все это благодаря усердию, терпению и стойкости работников», — заявил Владимир Якушев.
По мнению полпреда в УрФО, от инженеров и конструкторов, разрабатывающих новые решения в области оружейной промышленности, зависит безопасность России в будущем. «Благодарю всех работников отрасли за самоотверженный труд! Желаю добра, здоровья, счастья и мирного неба над головой!» — добавил Якушев.
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