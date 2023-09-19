В Орджоникидзевском районе Екатеринбурге 17 сентября пропал 70-летний Александр Кудрявцев. Волонтеры ищут мужчину третьи сутки, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы с проседью, серые глаза. В момент пропажи был одет в коричневую кофту, темно-синие спортивные штаны, на ногах были синие шлепки», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Волонтеры отмечают, что мужчине требуется медицинская помощь. Последний раз екатеринбуржца видели 17 сентября, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Александра или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (982) 642-78-30.
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