19 сентября 2023

Волонтеры три дня ищут пропавшего пенсионера из Екатеринбурга. Фото

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Последний раз екатеринбуржца видели 17 сентября, с тех пор его местоположение неизвестно Фото:

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурге 17 сентября пропал 70-летний Александр Кудрявцев. Волонтеры ищут мужчину третьи сутки, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы с проседью, серые глаза. В момент пропажи был одет в коричневую кофту, темно-синие спортивные штаны, на ногах были синие шлепки», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Волонтеры отмечают, что мужчине требуется медицинская помощь. Последний раз екатеринбуржца видели 17 сентября, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Александра или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (982) 642-78-30.

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В Орджоникидзевском районе Екатеринбурге 17 сентября пропал 70-летний Александр Кудрявцев. Волонтеры ищут мужчину третьи сутки, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы с проседью, серые глаза. В момент пропажи был одет в коричневую кофту, темно-синие спортивные штаны, на ногах были синие шлепки», — сообщили на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Волонтеры отмечают, что мужчине требуется медицинская помощь. Последний раз екатеринбуржца видели 17 сентября, с тех пор его местоположение неизвестно. Если вы видели Александра или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (982) 642-78-30.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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