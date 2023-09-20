Воробьев: под завалами в Балашихе остается мать с ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Демонтаж 7-го подъезда дома № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 2. Магнитогорск, строительный мусор, обрушение, разрушенный дом, последствия взрыва газа, демонтаж подъезда, карла маркса 164, обломки здания
Под завалами дома в Балашихе находится мать с ребенком (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Балашихе произошел взрыв газа в жилом доме

В результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Балашихе под завалами оказалась мать с ребенком. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новость по теме
В Балашихе произошел взрыв газа в жилом доме: главное к этому часу

«Под завалами слышны голоса женщины и ребенка — к ним сейчас пробираются спасатели», — написал Андрей Воробьев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в результате происшествия погибли двое человек. В настоящий момент организовано три пункта временного размещения.

В Балашихе взорвался газ в доме 20 сентября. По факту происшествия заведено уголовное дело. С места эвакуированы 170 человек. Помимо погибших известно о двоих госпитализированных.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Балашихе под завалами оказалась мать с ребенком. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Под завалами слышны голоса женщины и ребенка — к ним сейчас пробираются спасатели», — написал Андрей Воробьев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в результате происшествия погибли двое человек. В настоящий момент организовано три пункта временного размещения. В Балашихе взорвался газ в доме 20 сентября. По факту происшествия заведено уголовное дело. С места эвакуированы 170 человек. Помимо погибших известно о двоих госпитализированных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...