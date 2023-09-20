Воробьев: под завалами в Балашихе остается мать с ребенком 20 сентября 2023 в 13:12 Размер текста - 17 + Под завалами дома в Балашихе находится мать с ребенком (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Балашихе произошел взрыв газа в жилом доме В результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Балашихе под завалами оказалась мать с ребенком. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Новость по теме В Балашихе произошел взрыв газа в жилом доме: главное к этому часу «Под завалами слышны голоса женщины и ребенка — к ним сейчас пробираются спасатели», — написал Андрей Воробьев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в результате происшествия погибли двое человек. В настоящий момент организовано три пункта временного размещения. В Балашихе взорвался газ в доме 20 сентября. По факту происшествия заведено уголовное дело. С места эвакуированы 170 человек. Помимо погибших известно о двоих госпитализированных. В результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Балашихе под завалами оказалась мать с ребенком. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Под завалами слышны голоса женщины и ребенка — к ним сейчас пробираются спасатели», — написал Андрей Воробьев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в результате происшествия погибли двое человек. В настоящий момент организовано три пункта временного размещения. В Балашихе взорвался газ в доме 20 сентября. По факту происшествия заведено уголовное дело. С места эвакуированы 170 человек. Помимо погибших известно о двоих госпитализированных. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям