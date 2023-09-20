Воробьев: под завалами в Балашихе остается мать с ребенком

Под завалами дома в Балашихе находится мать с ребенком (архивное фото)
новость из сюжетаВ Балашихе произошел взрыв газа в жилом доме
В результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Балашихе под завалами оказалась мать с ребенком. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Под завалами слышны голоса женщины и ребенка — к ним сейчас пробираются спасатели», —
В Балашихе взорвался газ в доме 20 сентября. По факту происшествия заведено уголовное дело. С места эвакуированы 170 человек. Помимо погибших известно о двоих госпитализированных.
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