В Балашихе произошел взрыв газа в жилом доме: главное к этому часу

МЧС РФ: один человек погиб из-за взрыва в Балашихе
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Взрыв на улице 50 лет ВЛКСМ. Тюмень, взрыв газа
В МЧС сообщили, что минимум один человек пострадал Фото:

В девятиэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, обрушились три этажа. URA.RU приводит информацию о том, что известно о происшествии к этому часу.

  • Андрей Воробьев заявил в telegram-канале, что на четвертом этаже девятиэтажного дома произошел взрыв газа. По его словам, три этажа обрушились, не менее десяти квартир повреждены, есть задымление.
  • Очевидцы сообщили telegram-каналу Readovka, что из-под завалов вытащили мать с ребенком шести лет. По данным канала, минимум три этажа были снесены.
  • В МЧС отметили, что, по предварительным данным, разрушились два балкона, плиты обрушились на третьем, четвертом и пятом этажах. На месте происшествия работают 26 человек и восемь единиц техники.
  • Один человек погиб из-за взрыва газа. Об этом заявили в МЧС. Некоторые СМИ сообщают о двух погибших. Всего пострадало четыре человека.
  • В ГСУ СК России по Московской области заявили, что в Балашихе завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требования безопасности. По данным ведомства, идет разбор завалов.

Последствия взрыва газа в Балашихе
Последствия взрыва газа в Балашихе
Фото:
Последствия взрыва газа в Балашихе
Последствия взрыва газа в Балашихе
Фото:

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В девятиэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, обрушились три этажа. URA.RU приводит информацию о том, что известно о происшествии к этому часу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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