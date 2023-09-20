В Балашихе произошел взрыв газа в жилом доме: главное к этому часу

В девятиэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, обрушились три этажа. URA.RU приводит информацию о том, что известно о происшествии к этому часу.
Андрей Воробьев заявил в telegram-канале, что на четвертом этаже девятиэтажного дома произошел взрыв газа. По его словам, три этажа обрушились, не менее десяти квартир повреждены, есть задымление.
Очевидцы сообщили telegram-каналу Readovka, что из-под завалов вытащили мать с ребенком шести лет. По данным канала, минимум три этажа были снесены.
В МЧС отметили, что, по предварительным данным, разрушились два балкона, плиты обрушились на третьем, четвертом и пятом этажах. На месте происшествия работают 26 человек и восемь единиц техники.
Один человек погиб из-за взрыва газа. Об этом заявили в МЧС. Некоторые СМИ сообщают о двух погибших. Всего пострадало четыре человека.
В ГСУ СК России по Московской области заявили, что в Балашихе завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требования безопасности. По данным ведомства, идет разбор завалов.
Последствия взрыва газа в Балашихе
Фото: telegram-канал МЧС России, https://t.me/mchs_official/11526
Последствия взрыва газа в Балашихе
Фото: telegram-канал МЧС России, https://t.me/mchs_official/11526
В девятиэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, обрушились три этажа. URA.RU приводит информацию о том, что известно о происшествии к этому часу.