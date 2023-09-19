Тюменского депутата оштрафовали на 800 тысяч рублей за браконьерство

За незаконную охоту депутат получил крупный штраф Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Депутат Ялуторовской городской думы Павел Шалагинов получил штраф в 800 тысяч рублей по статье о незаконной охоте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«В ночь на 2 сентября 2021 года трое мужчин, в числе которых был депутат Ялуторовской городской думы Павел Шалагинов, не имея разрешений на добычу охотресурсов, находились в угодьях вблизи деревни Криволукская Ялуторовского района. В какой-то момент один из мужчин заметил в кустах силуэт и выстрелил», — рассказали в пресс-службе.

Как оказалось, стрельбу браконьер открыл по людям, приняв их за лося. Один из пострадавших получил легкий вред здоровью, другой — средней тяжести. В связи с этим в возбуждении уголовного дела по факту причинения ранений было отказано.

По итогу мужчин осудили за незаконную охоту, а одного из них еще и за хранение боеприпасов без специального разрешения. Автомобиль, на котором передвигались подсудимые — Toyota Land Cruiser 100, конфисковали в доход государства.

Депутат Павел Шалагинов получил 800 тысяч штрафа. Ему также на два года запретили охотиться. Его товарищи приговорены к другим наказаниям. Стрелявший по людям Владимир Агиенко — к трем годам лишения свободы условно, штрафу в 800 000 и запрету на охоту. Третий фигурант — Михаил Захаров, к штрафу в полмиллиона рублей и двум годам запрета на охоту.

Как ранее писало URA.RU, в сентябре 2021 года Павла Шалагинова исключили из партии «Единая Россия». Такое решение приняли в связи с возможным участием народного избранника в незаконной охоте. При этом, как сообщили агентству в гордуме, в настоящее время Шалагинов все еще является действующим депутатом.