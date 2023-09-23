Юрист Кофанов раскрыл, сколько денег работодатель вправе не выплатить при увольнении

Юрист Кофанов: при увольнении сотрудник может потерять до 20% от зарплаты

24 сентября 2023 в 05:02 Размер текста - 17 +

С зарплаты могут удержать больше 20% только с согласия работника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Работодатель может удержать только 20% от зарплаты, если сотрудник увольняется, получив все обещанные отпускные. Об этом рассказал URA.RU юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов. «Удержание заработной платы существует. Это предусмотрено в статье 137 Трудового кодекса Российской Федерации. Эти случаи строго ограничены законом. Удержание возможно, если сотрудник увольняется до окончания этого года, за который он уже отгулял весь ежегодный отпуск. Например, при увольнении через полгода, если он отгулял отпуск в полноте 28-х календарных дней, теоретически у него могут удержать оставшиеся дни. При этом нельзя удержать более 20% от средней заработной платы работника. При согласии работника возможны любые суммы», — сказал Дмитрий Кофанов. Также работодатель может не выплатить все деньги, на которые рассчитывал сотрудник при увольнении, если он брал аванс. «Это не зарплата, которую обычно получают два раза в месяц. Речь идет о случае, когда сотрудник попросил выдать часть денег заранее. Если вы увольняетесь до того как заработали, их можно удержать, но опять же, не более 20%», — объяснил юрист. В большинстве случаев работодатель теряет деньги, отметил собеседник агентства. «Через полгода работник идет в отпуск целиком на 28 календарных дней, а потом, находясь прямо в отпуске, пишут заявление об увольнении по-собственному. Формально работодатель имеет право удержать у него эти деньги, но выясняется, что удерживать неоткуда, потому что зарплату сотрудник за все шесть месяцев и отпускные получил целиком. Удержание возможно, только когда есть из чего удерживать. Работодатели теряют туда деньги в этом случае», — добавил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работодатель может удержать только 20% от зарплаты, если сотрудник увольняется, получив все обещанные отпускные. Об этом рассказал URA.RU юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов. «Удержание заработной платы существует. Это предусмотрено в статье 137 Трудового кодекса Российской Федерации. Эти случаи строго ограничены законом. Удержание возможно, если сотрудник увольняется до окончания этого года, за который он уже отгулял весь ежегодный отпуск. Например, при увольнении через полгода, если он отгулял отпуск в полноте 28-х календарных дней, теоретически у него могут удержать оставшиеся дни. При этом нельзя удержать более 20% от средней заработной платы работника. При согласии работника возможны любые суммы», — сказал Дмитрий Кофанов. Также работодатель может не выплатить все деньги, на которые рассчитывал сотрудник при увольнении, если он брал аванс. «Это не зарплата, которую обычно получают два раза в месяц. Речь идет о случае, когда сотрудник попросил выдать часть денег заранее. Если вы увольняетесь до того как заработали, их можно удержать, но опять же, не более 20%», — объяснил юрист. В большинстве случаев работодатель теряет деньги, отметил собеседник агентства. «Через полгода работник идет в отпуск целиком на 28 календарных дней, а потом, находясь прямо в отпуске, пишут заявление об увольнении по-собственному. Формально работодатель имеет право удержать у него эти деньги, но выясняется, что удерживать неоткуда, потому что зарплату сотрудник за все шесть месяцев и отпускные получил целиком. Удержание возможно, только когда есть из чего удерживать. Работодатели теряют туда деньги в этом случае», — добавил эксперт.