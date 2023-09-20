Автобусы в Челябинске ходят с нарушением графика

21 сентября 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Нарушения графика движения связаны с поломками автобусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Автобусы в Челябинске нарушают график движения. Об этом URA.RU 21 сентября сообщили в пресс-службе мэрии. «Сотрудники администрации города проверили работу автобусов маршрутов №2 и №34 в микрорайоне Чурилово. Поводом стали жалобы пассажиров на недостаточное количество машин и увеличенные интервалы движения. И действительно, в связи с поломкой двух автобусов на них отмечены временные нарушения графиков», — заявили в пресс-службе. Сейчас на маршруте №2 работает 28 автобусов, в час пик интервал движения — 5-7 минут, в обычное время — 8-10. На маршруте №34 — 24 машины, интервал движения в час пик — 6 минут, днем — 10-15. Дополнительные пять автобусов дежурят в Чурилово на случай, если будут какие-то неполадки. Интервалы движения общественного транспорта мониторятся ежедневно.

Автобусы в Челябинске нарушают график движения. Об этом URA.RU 21 сентября сообщили в пресс-службе мэрии. «Сотрудники администрации города проверили работу автобусов маршрутов №2 и №34 в микрорайоне Чурилово. Поводом стали жалобы пассажиров на недостаточное количество машин и увеличенные интервалы движения. И действительно, в связи с поломкой двух автобусов на них отмечены временные нарушения графиков», — заявили в пресс-службе. Сейчас на маршруте №2 работает 28 автобусов, в час пик интервал движения — 5-7 минут, в обычное время — 8-10. На маршруте №34 — 24 машины, интервал движения в час пик — 6 минут, днем — 10-15. Дополнительные пять автобусов дежурят в Чурилово на случай, если будут какие-то неполадки. Интервалы движения общественного транспорта мониторятся ежедневно.