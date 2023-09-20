20 сентября 2023

Автобусы в Челябинске ходят с нарушением графика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Текслер Алексей на презентации автобусов на газомоторном топливе. Челябинск, автобус на газу
Нарушения графика движения связаны с поломками автобусов Фото:

Автобусы в Челябинске нарушают график движения. Об этом URA.RU 21 сентября сообщили в пресс-службе мэрии.

«Сотрудники администрации города проверили работу автобусов маршрутов №2 и №34 в микрорайоне Чурилово. Поводом стали жалобы пассажиров на недостаточное количество машин и увеличенные интервалы движения. И действительно, в связи с поломкой двух автобусов на них отмечены временные нарушения графиков», — заявили в пресс-службе.

Сейчас на маршруте №2 работает 28 автобусов, в час пик интервал движения — 5-7 минут, в обычное время — 8-10. На маршруте №34 — 24 машины, интервал движения в час пик — 6 минут, днем — 10-15. Дополнительные пять автобусов дежурят в Чурилово на случай, если будут какие-то неполадки. Интервалы движения общественного транспорта мониторятся ежедневно.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Автобусы в Челябинске нарушают график движения. Об этом URA.RU 21 сентября сообщили в пресс-службе мэрии. «Сотрудники администрации города проверили работу автобусов маршрутов №2 и №34 в микрорайоне Чурилово. Поводом стали жалобы пассажиров на недостаточное количество машин и увеличенные интервалы движения. И действительно, в связи с поломкой двух автобусов на них отмечены временные нарушения графиков», — заявили в пресс-службе. Сейчас на маршруте №2 работает 28 автобусов, в час пик интервал движения — 5-7 минут, в обычное время — 8-10. На маршруте №34 — 24 машины, интервал движения в час пик — 6 минут, днем — 10-15. Дополнительные пять автобусов дежурят в Чурилово на случай, если будут какие-то неполадки. Интервалы движения общественного транспорта мониторятся ежедневно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...