20 сентября 2023

Пермячка нашла в реке труп кота в переноске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Теплоход "Николай Гоголь" (1959 г.в.) компания "Кама-тревел". Пермь, бабье лето, набережная реки кама, кама обмелела
Неизвестные выбросили кота в переноске в реку Фото:

Жительница Краснокамска (Пермский край) нашла в реке Ласьве переноску с котом. Животное к тому моменту не подавало признаков жизни. О шокирующей находке девушка рассказала корреспонденту URA.RU, а фотографии опубликовала в сообществе «Подслушано Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте».

«Это случилось 17 сентября. Наши соседи заметили эту переноску в воде, когда гуляли по берегу. Я сходила туда, вызвала полицию и написала заявление», — рассказала пермячка на условиях анонимности.

Девушка также сообщила, что на данный момент ей не приходило уведомление об отказе или возбуждении уголовного дела. URA.RU отправило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Переноска с животным находилась в воде
Переноска с животным находилась в воде
Фото:
Переноска с котом была обмотана веревкой
Переноска с котом была обмотана веревкой
Фото:

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Жительница Краснокамска (Пермский край) нашла в реке Ласьве переноску с котом. Животное к тому моменту не подавало признаков жизни. О шокирующей находке девушка рассказала корреспонденту URA.RU, а фотографии опубликовала в сообществе «Подслушано Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте». «Это случилось 17 сентября. Наши соседи заметили эту переноску в воде, когда гуляли по берегу. Я сходила туда, вызвала полицию и написала заявление», — рассказала пермячка на условиях анонимности. Девушка также сообщила, что на данный момент ей не приходило уведомление об отказе или возбуждении уголовного дела. URA.RU отправило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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