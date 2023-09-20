Неизвестные выбросили кота в переноске в реку Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жительница Краснокамска (Пермский край) нашла в реке Ласьве переноску с котом. Животное к тому моменту не подавало признаков жизни. О шокирующей находке девушка рассказала корреспонденту URA.RU, а фотографии опубликовала в сообществе «Подслушано Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте».

«Это случилось 17 сентября. Наши соседи заметили эту переноску в воде, когда гуляли по берегу. Я сходила туда, вызвала полицию и написала заявление», — рассказала пермячка на условиях анонимности.

Девушка также сообщила, что на данный момент ей не приходило уведомление об отказе или возбуждении уголовного дела. URA.RU отправило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Переноска с животным находилась в воде Фото: сообщество «Подслушано Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-175254767_36196