Скорость ветра 22 сентября может достигать 20 метров в секунду.
Жителей Тюмени предупреждают о резком ухудшении погоды, сильном ветре и ливнях. Предупреждение разместил telegram-канал «Оповещение72».
«Внимание: днем 22 сентября на юге Тюменской области пройдут дожди. Ветер северо-западный 8-13 м/с, порывы могут достигать до 15-20 м/с», — говорится в сообщении сервиса.
По данным Gismeteo, ухудшение погоды продлится недолго. Уже следующий день, 23 сентября, будет солнечным, сила ветра уменьшится до 9 м/с.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!