20 сентября 2023

Тюменцев предупредили о шквальном ветре и дождях. Скрин

В Тюмени 22 сентября ожидаются сильные дожди и резкое повышение силы ветра
© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень. Тюмень , туча, туча над городом, ливень, дождь в городе
Скорость ветра 22 сентября может достигать 20 метров в секунду. Фото:

Жителей Тюмени предупреждают о резком ухудшении погоды, сильном ветре и ливнях. Предупреждение разместил telegram-канал «Оповещение72».

«Внимание: днем 22 сентября на юге Тюменской области пройдут дожди. Ветер северо-западный 8-13 м/с, порывы могут достигать до 15-20 м/с», — говорится в сообщении сервиса.

По данным Gismeteo, ухудшение погоды продлится недолго. Уже следующий день, 23 сентября, будет солнечным, сила ветра уменьшится до 9 м/с.

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Жителей Тюмени предупреждают о резком ухудшении погоды, сильном ветре и ливнях. Предупреждение разместил telegram-канал «Оповещение72». «Внимание: днем 22 сентября на юге Тюменской области пройдут дожди. Ветер северо-западный 8-13 м/с, порывы могут достигать до 15-20 м/с», — говорится в сообщении сервиса. По данным Gismeteo, ухудшение погоды продлится недолго. Уже следующий день, 23 сентября, будет солнечным, сила ветра уменьшится до 9 м/с.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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