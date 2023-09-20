Тюменцев предупредили о шквальном ветре и дождях. Скрин

В Тюмени 22 сентября ожидаются сильные дожди и резкое повышение силы ветра

21 сентября 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Скорость ветра 22 сентября может достигать 20 метров в секунду. Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителей Тюмени предупреждают о резком ухудшении погоды, сильном ветре и ливнях. Предупреждение разместил telegram-канал «Оповещение72». «Внимание: днем 22 сентября на юге Тюменской области пройдут дожди. Ветер северо-западный 8-13 м/с, порывы могут достигать до 15-20 м/с», — говорится в сообщении сервиса. По данным Gismeteo, ухудшение погоды продлится недолго. Уже следующий день, 23 сентября, будет солнечным, сила ветра уменьшится до 9 м/с. Скрин — Gismeteo, https://www.gismeteo.ru/weather-tyumen-4501

Жителей Тюмени предупреждают о резком ухудшении погоды, сильном ветре и ливнях. Предупреждение разместил telegram-канал «Оповещение72». «Внимание: днем 22 сентября на юге Тюменской области пройдут дожди. Ветер северо-западный 8-13 м/с, порывы могут достигать до 15-20 м/с», — говорится в сообщении сервиса. По данным Gismeteo, ухудшение погоды продлится недолго. Уже следующий день, 23 сентября, будет солнечным, сила ветра уменьшится до 9 м/с.