Пострадавшего водителя увезли в 36-ю больницу (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) 21 сентября столкнулись три грузовых автомобиля. Одного из водителей госпитализировали в 36-ю больницу, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу.

«Три грузовика столкнулись на ЕКАД. Водитель КАМАЗА доставлен в 36-ю больницу. По предварительным данным, у него сотрясение мозга», — говорится в сообщении ведомства.

Из-за аварии на участке трассы образовалась пробка, пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Судя по видео, которое опубликовано в канале, одна из машин вылетела с трассы.