Пострадавшего водителя увезли в 36-ю больницу (архивное фото)
На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) 21 сентября столкнулись три грузовых автомобиля. Одного из водителей госпитализировали в 36-ю больницу, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу.
«Три грузовика столкнулись на ЕКАД. Водитель КАМАЗА доставлен в 36-ю больницу. По предварительным данным, у него сотрясение мозга», — говорится в сообщении ведомства.
Из-за аварии на участке трассы образовалась пробка, пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Судя по видео, которое опубликовано в канале, одна из машин вылетела с трассы.
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