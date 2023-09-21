Водителя увезли в больницу после столкновения трех грузовиков на ЕКАД. Видео

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Пострадавшего водителя увезли в 36-ю больницу (архивное фото) Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) 21 сентября столкнулись три грузовых автомобиля. Одного из водителей госпитализировали в 36-ю больницу, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу.

«Три грузовика столкнулись на ЕКАД. Водитель КАМАЗА доставлен в 36-ю больницу. По предварительным данным, у него сотрясение мозга», — говорится в сообщении ведомства.

Из-за аварии на участке трассы образовалась пробка, пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Судя по видео, которое опубликовано в канале, одна из машин вылетела с трассы.

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На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) 21 сентября столкнулись три грузовых автомобиля. Одного из водителей госпитализировали в 36-ю больницу, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «Три грузовика столкнулись на ЕКАД. Водитель КАМАЗА доставлен в 36-ю больницу. По предварительным данным, у него сотрясение мозга», — говорится в сообщении ведомства. Из-за аварии на участке трассы образовалась пробка, пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Судя по видео, которое опубликовано в канале, одна из машин вылетела с трассы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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