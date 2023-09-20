20 сентября 2023

В Кургане начнут ремонт дороги, из-за которой мэру грозила уголовная ответственность

В Кургане починят дорогу, из-за которой жители собирали подписи в прокуратуру
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямы на дороге по улице 2-я Часовая. Курган, разбитая дорога, плохая дорога, выбоины в асфальте, ямы в асфальте, бездорожье, улица 2-ая часовая, выбоины
Проблемную дорогу возле тюрьмы обещают починить в 2024 году (архивное фото) Фото:

Прокуратура проследит, чтобы чиновники мэрии Кургана выполнили решение суда о ремонте проблемной дороги по улице 2-я Часовая к концу следующего года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат гордумы Иван Камшилов.

«Прокуратура города Кургана взяла на контроль выполнение решения суда по ремонту ул. 2-я Часовая. Ремонт планируют выполнить в срок до декабря 2024 года», — рассказал Камшилов. Также депутат сообщил, что сейчас чиновниками мэрии планируется разработка проектно-сметной документации, определяются сроки и объемы работ.

Ранее на улице 2-я Часовая уже проводились ремонтные работы. Со слов депутата, было отремонтировано ответление улицы по объездной дороге, а участок по второму ответлению возле домов: №№ 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 13А, 15, 17, 19 и 19А оставили без ремонта. «Они отремонтировали объездную и отчитались, что ремонт по второму ответлению улицы возле этих домов выполнен. После неисполнения мэрией решения суда, были собраны подписи от жителей в прокуратуру», — отметил Камшилов.

В пресс-службу администрации Кургана был отправлен запрос по теме для уточнения информации. На момент публикации ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что ремонт дороги на улице 2-я Часовая завершится в 2021 году. Мэрия Кургана также обсуждала с подрядчиком, в какой последовательности проводить работы. После неисполнения ремонта, жители домов рядом с тюрьмой отправили коллективное обращение в прокуратуру, в котором просили завести уголовное дело на главу города Елену Ситникову.

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Прокуратура проследит, чтобы чиновники мэрии Кургана выполнили решение суда о ремонте проблемной дороги по улице 2-я Часовая к концу следующего года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал депутат гордумы Иван Камшилов. «Прокуратура города Кургана взяла на контроль выполнение решения суда по ремонту ул. 2-я Часовая. Ремонт планируют выполнить в срок до декабря 2024 года», — рассказал Камшилов. Также депутат сообщил, что сейчас чиновниками мэрии планируется разработка проектно-сметной документации, определяются сроки и объемы работ. Ранее на улице 2-я Часовая уже проводились ремонтные работы. Со слов депутата, было отремонтировано ответление улицы по объездной дороге, а участок по второму ответлению возле домов: №№ 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 13А, 15, 17, 19 и 19А оставили без ремонта. «Они отремонтировали объездную и отчитались, что ремонт по второму ответлению улицы возле этих домов выполнен. После неисполнения мэрией решения суда, были собраны подписи от жителей в прокуратуру», — отметил Камшилов. В пресс-службу администрации Кургана был отправлен запрос по теме для уточнения информации. На момент публикации ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что ремонт дороги на улице 2-я Часовая завершится в 2021 году. Мэрия Кургана также обсуждала с подрядчиком, в какой последовательности проводить работы. После неисполнения ремонта, жители домов рядом с тюрьмой отправили коллективное обращение в прокуратуру, в котором просили завести уголовное дело на главу города Елену Ситникову.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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