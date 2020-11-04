В Кургане отремонтируют одну из самых разбитых дорог

Ремонт дороги на улице 2-я Часовая в Кургане завершится в 2021 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ремонт дороги на улице 2-я Часовая в Кургане начнется в ближайшее время и завершится в 2021 году. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков написал на своей странице в соцсети Instagram. Состояние этой дороги ранее неоднократно критиковалось курганцами и надзорными органами.

«Контракт на ремонт 2-й Часовой в Кургане заключен. Он двухлетний», — написал Шумков. Сейчас мэрия Кургана обсуждает с подрядчиком, в какой последовательности проводить работы. Это связано с погодными рисками и большим объемом работ (длина ремонтируемого участка — почти 10 км. В качестве одного из вариантов предлагают в этом году завезти материал для капремонта и заняться освещением, а в 2021 году отремонтировать дорожное покрытие.

Согласно порталу госзакупок, контракт на ремонт объездной дороги от трассы Р254 «Иртыш» до улицы Автозаводская (через улицы Загородная, 2-я Часовая и Стройбаза) заключен с АО «Уралавтодор». Эта компания предложила на аукционе выполнить работы за 391,52 млн рублей, сбросив цену всего на 4 тысячи рублей.

Челябинская компания «Стройтех» была готова выполнить работы за 352 млн рублей, но контракт с ней подписывать не стали. Как отмечается в протоколе подведения итогов закупки, помимо цены контракта учитывалась также квалификация участников, в том числе наличие финансовых ресурсов, оборудования, опыта работы, деловой репутации и специалистов. «Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию», — отмечается в протоколе.

Ранее курганцы неоднократно жаловались на состояние проблемной дороги, возле которой расположен один из крупнейших курганских заводов — «Курганстальмост», колонии и другие объекты УФСИН, жилые дома и дачные кооперативы. В 2016 году суд удовлетворил иск прокуратуры, обязав мэрию отремонтировать дорогу, но даже это не помогло улучшить состояние асфальта. В 2019 году власти Кургана заявляли, что дорогу отремонтируют в 2020 году. Позже об этом же заявлял глава города Андрей Потапов, но приступить к работам удалось только сейчас.