В ХМАО запускают музыкальное шоу нового формата

Вокалисты из ХМАО посоревнуются за денежный приз в размере одного миллиона рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе готовят к запуску второй сезон музыкального шоу «Иди за мной», в котором примут участие талантливые вокалисты из ХМАО. От первого сезона оно будет отличаться обновленным форматом, сообщил URA.RU продюсер проекта Александр Бабушкин.

«Два года назад мы уже реализовали проект „Иди за мной“, а теперь решили сделать второй сезон этого музыкального шоу по-другому, без наставников. Шоу будет в формате, близкому к документальному фильму. Это будет микс из реалити и документалистики с видеоклипами», — рассказал журналисту агентства продюсер.

Команда проекта также решила расширить географию для проведения кастингов, которые пройдут в нескольких городах ХМАО осенью. «Кастинги пройдут в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Нягани. В них могут поучаствовать все желающие из округа. По итогам прослушиваний мы выберем 12 талантов, которые посоревнуются за денежный приз в размере одного миллиона рублей», — добавил Бабушкин.



В ХМАО также состоялись премьеры и других региональных шоу. Среди них, например, реалити-шоу «Тайга. Территория выживания», съемки которого прошли в Кондинском районе. А недавно в Нефтеюганске глава округа Наталья Комарова приняла участие в молодежном шоу «Люди в студии» в качестве приглашенного гостя.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте также стартовали съемки телепроекта «Свадьба на миллион». Пять пар молодоженов посоревнуются за главный денежный приз в размере одного миллиона рублей.