Песков анонсировал прямую линию с Путиным

21 сентября 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет до конца 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится до конца года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами, отметив, что точной даты мероприятия пока нет. Слова Пескова передает корреспондент URA.RU.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится до конца года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами, отметив, что точной даты мероприятия пока нет. Слова Пескова передает корреспондент URA.RU.