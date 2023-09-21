Песков анонсировал прямую линию с Путиным

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет до конца 2023 года
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится до конца года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами, отметив, что точной даты мероприятия пока нет. Слова Пескова передает корреспондент URA.RU.
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