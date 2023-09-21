Песков раскрыл роль России в подготовке мирного договора по Карабаху

Песков: Россия выступает гарантом мира между Арменией и Азербайджаном

21 сентября 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл роль России в подготовке мирного договора по Карабаху Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Россия не принимает прямого участия в подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Однако она играет определенную роль в этом процессе, поскольку остается гарантом договоренностей, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Речь идет все-таки о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном. Поэтому непосредственно Россия не может принимать участия [в его проработке]. Но поскольку база для выхода на этот договор была создана трехсторонними документами 2021—2022 годов, то, конечно, определенная роль РФ здесь есть. Она должна быть, потому что так или иначе все равно РФ выступает гарантом», — пояснил Песков. Помощник президента Азербайджана сообщил ранее, что мирный договор между Баку и Ереваном проработан на 70%. Возможные сроки подписания документа пока не называются.

Россия не принимает прямого участия в подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Однако она играет определенную роль в этом процессе, поскольку остается гарантом договоренностей, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Речь идет все-таки о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном. Поэтому непосредственно Россия не может принимать участия [в его проработке]. Но поскольку база для выхода на этот договор была создана трехсторонними документами 2021—2022 годов, то, конечно, определенная роль РФ здесь есть. Она должна быть, потому что так или иначе все равно РФ выступает гарантом», — пояснил Песков. Помощник президента Азербайджана сообщил ранее, что мирный договор между Баку и Ереваном проработан на 70%. Возможные сроки подписания документа пока не называются.