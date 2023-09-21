Песков: вопрос по Нагорному Карабаху решен

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Обеспечено продвижение по мирному договору между Ереваном и Баку, считает Дмитрий Песков Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Основной вопрос принадлежности Нагорного Карабаха решен. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в преддверии заседания президиума госсовета РФ. По его словам, есть предпосылки для будущего мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

«Основной вопрос принадлежности Карабаха решен, существенное продвижение в направлении мирного договора обеспечено», — заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента URA.RU. Пресс-секретарь уточнил, что Баку и Ереван могут выйти на финишную прямую по подписанию мирного договора.

Днем 19 сентября Азербайджан объявил о проведении антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. Уже 20 сентября армянские формирования, находящиеся на землях непризнанной республики, сложили оружие и покинули боевые позиции.

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Основной вопрос принадлежности Нагорного Карабаха решен. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в преддверии заседания президиума госсовета РФ. По его словам, есть предпосылки для будущего мирного договора между Азербайджаном и Арменией. «Основной вопрос принадлежности Карабаха решен, существенное продвижение в направлении мирного договора обеспечено», — заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента URA.RU. Пресс-секретарь уточнил, что Баку и Ереван могут выйти на финишную прямую по подписанию мирного договора. Днем 19 сентября Азербайджан объявил о проведении антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. Уже 20 сентября армянские формирования, находящиеся на землях непризнанной республики, сложили оружие и покинули боевые позиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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