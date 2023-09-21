Песков: вопрос по Нагорному Карабаху решен 21 сентября 2023 в 17:34 Размер текста - 17 + Обеспечено продвижение по мирному договору между Ереваном и Баку, считает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Основной вопрос принадлежности Нагорного Карабаха решен. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в преддверии заседания президиума госсовета РФ. По его словам, есть предпосылки для будущего мирного договора между Азербайджаном и Арменией. «Основной вопрос принадлежности Карабаха решен, существенное продвижение в направлении мирного договора обеспечено», — заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента URA.RU. Пресс-секретарь уточнил, что Баку и Ереван могут выйти на финишную прямую по подписанию мирного договора. Днем 19 сентября Азербайджан объявил о проведении антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. Уже 20 сентября армянские формирования, находящиеся на землях непризнанной республики, сложили оружие и покинули боевые позиции. Основной вопрос принадлежности Нагорного Карабаха решен. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в преддверии заседания президиума госсовета РФ. По его словам, есть предпосылки для будущего мирного договора между Азербайджаном и Арменией. «Основной вопрос принадлежности Карабаха решен, существенное продвижение в направлении мирного договора обеспечено», — заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента URA.RU. Пресс-секретарь уточнил, что Баку и Ереван могут выйти на финишную прямую по подписанию мирного договора. Днем 19 сентября Азербайджан объявил о проведении антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. Уже 20 сентября армянские формирования, находящиеся на землях непризнанной республики, сложили оружие и покинули боевые позиции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям