Песков: вопрос по Нагорному Карабаху решен

Основной вопрос принадлежности Нагорного Карабаха решен. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в преддверии заседания президиума госсовета РФ. По его словам, есть предпосылки для будущего мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
«Основной вопрос принадлежности Карабаха решен, существенное продвижение в направлении мирного договора обеспечено», — заявил Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента URA.RU. Пресс-секретарь уточнил, что Баку и Ереван могут выйти на финишную прямую по подписанию мирного договора.
Днем 19 сентября Азербайджан объявил о проведении антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. Уже 20 сентября армянские формирования, находящиеся на землях непризнанной республики, сложили оружие и покинули боевые позиции.
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