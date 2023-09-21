Россиянам рекомендовали избегать поездки в Нидерланды на личном авто

Россиянам рекомендуют избегать поездки в Нидерланды на личных автомобилях. Об этом заявил посол РФ в Гааге Александр Шульгин.
«До получения официальных разъяснений россиянам следует воздержаться от поездок в королевство на личном транспорте. В посольстве отслеживают ситуацию и готовы реагировать при конфискации нидерландской таможней вещей и транспорта у россиян», — заявил Шульгин «Известиям».
Дипломат отметил, что Гаага вопрос толкования приложения XXI к директиве ЕС № 833/2014 еще не комментировала. Также жители РФ пока не обращались с жалобами о конфискации личных вещей или транспорта.
Ранее гражданам РФ Евросоюз запретил ввозить шампуни, телефоны и ноутбуки. Запрещен также въезд на автомобилях, имеющих российскую регистрацию. Запрет на въезд машин с российскими номерами уже объявили страны Прибалтики, Финляндия, Польша, Германия.
А вот Франция стала одной из стран ЕС, которая отказалась вводить запрет на въезд машин с российскими номерами. Там отметили, что Париж не будет следовать примеру других стран Европейского союза.
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