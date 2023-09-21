21 сентября 2023

Россиянам рекомендовали избегать поездки в Нидерланды на личном авто

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Флаги. Москва, флаг ес, флаги, нидерланды, флаг нидерланды
Россияне пока не обращались с жалобами о конфискации личных вещей или транспорта Фото:
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Россиянам рекомендуют избегать поездки в Нидерланды на личных автомобилях. Об этом заявил посол РФ в Гааге Александр Шульгин.

«До получения официальных разъяснений россиянам следует воздержаться от поездок в королевство на личном транспорте. В посольстве отслеживают ситуацию и готовы реагировать при конфискации нидерландской таможней вещей и транспорта у россиян», — заявил Шульгин «Известиям».

Дипломат отметил, что Гаага вопрос толкования приложения XXI к директиве ЕС № 833/2014 еще не комментировала. Также жители РФ пока не обращались с жалобами о конфискации личных вещей или транспорта.

Ранее гражданам РФ Евросоюз запретил ввозить шампуни, телефоны и ноутбуки. Запрещен также въезд на автомобилях, имеющих российскую регистрацию. Запрет на въезд машин с российскими номерами уже объявили страны Прибалтики, Финляндия, Польша, Германия.

А вот Франция стала одной из стран ЕС, которая отказалась вводить запрет на въезд машин с российскими номерами. Там отметили, что Париж не будет следовать примеру других стран Европейского союза.

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Россиянам рекомендуют избегать поездки в Нидерланды на личных автомобилях. Об этом заявил посол РФ в Гааге Александр Шульгин. «До получения официальных разъяснений россиянам следует воздержаться от поездок в королевство на личном транспорте. В посольстве отслеживают ситуацию и готовы реагировать при конфискации нидерландской таможней вещей и транспорта у россиян», — заявил Шульгин «Известиям». Дипломат отметил, что Гаага вопрос толкования приложения XXI к директиве ЕС № 833/2014 еще не комментировала. Также жители РФ пока не обращались с жалобами о конфискации личных вещей или транспорта. Ранее гражданам РФ Евросоюз запретил ввозить шампуни, телефоны и ноутбуки. Запрещен также въезд на автомобилях, имеющих российскую регистрацию. Запрет на въезд машин с российскими номерами уже объявили страны Прибалтики, Финляндия, Польша, Германия. А вот Франция стала одной из стран ЕС, которая отказалась вводить запрет на въезд машин с российскими номерами. Там отметили, что Париж не будет следовать примеру других стран Европейского союза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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