Россиянам запретили везти в Евросоюз шампуни, телефоны и машины

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Россиянам запретили приезжать в Евросоюз со своей косметикой и телефоном Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Гражданам РФ Евросоюз запретил ввозить шампуни, телефоны, ноутбуки. Запрещен также въезд на автомобилях, имеющих российскую регистрацию. Информация об этом опубликована в докладе Еврокомиссии.

«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — указано в докладе Еврокомиссии. Уточняется, что таможенный код 8703 охватывает легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее чем 10 человек.

Согласно разъяснениям Еврокомиссии, россияне больше не смогут провозить с собой косметику, туалетную бумагу и фотокамеры. Кроме этого, под запрет попали изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты.

Ранее США расширили санкционный список, связанный с кибербезопасностью. В него включили 11 россиян. К ограничениям также присоединилась Великобритания.

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Гражданам РФ Евросоюз запретил ввозить шампуни, телефоны, ноутбуки. Запрещен также въезд на автомобилях, имеющих российскую регистрацию. Информация об этом опубликована в докладе Еврокомиссии. «Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — указано в докладе Еврокомиссии. Уточняется, что таможенный код 8703 охватывает легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее чем 10 человек. Согласно разъяснениям Еврокомиссии, россияне больше не смогут провозить с собой косметику, туалетную бумагу и фотокамеры. Кроме этого, под запрет попали изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты. Ранее США расширили санкционный список, связанный с кибербезопасностью. В него включили 11 россиян. К ограничениям также присоединилась Великобритания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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