Россиянам запретили везти в Евросоюз шампуни, телефоны и машины

10 сентября 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Россиянам запретили приезжать в Евросоюз со своей косметикой и телефоном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Гражданам РФ Евросоюз запретил ввозить шампуни, телефоны, ноутбуки. Запрещен также въезд на автомобилях, имеющих российскую регистрацию. Информация об этом опубликована в докладе Еврокомиссии. «Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — указано в докладе Еврокомиссии. Уточняется, что таможенный код 8703 охватывает легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее чем 10 человек. Согласно разъяснениям Еврокомиссии, россияне больше не смогут провозить с собой косметику, туалетную бумагу и фотокамеры. Кроме этого, под запрет попали изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты. Ранее США расширили санкционный список, связанный с кибербезопасностью. В него включили 11 россиян. К ограничениям также присоединилась Великобритания.

Гражданам РФ Евросоюз запретил ввозить шампуни, телефоны, ноутбуки. Запрещен также въезд на автомобилях, имеющих российскую регистрацию. Информация об этом опубликована в докладе Еврокомиссии. «Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — указано в докладе Еврокомиссии. Уточняется, что таможенный код 8703 охватывает легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее чем 10 человек. Согласно разъяснениям Еврокомиссии, россияне больше не смогут провозить с собой косметику, туалетную бумагу и фотокамеры. Кроме этого, под запрет попали изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты. Ранее США расширили санкционный список, связанный с кибербезопасностью. В него включили 11 россиян. К ограничениям также присоединилась Великобритания.