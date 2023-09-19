Франция отказалась вводить запрет на въезд машин с российскими номерами

19 сентября 2023 в 07:48 Размер текста - 17 +

Франция не последует требованиям ЕС о введении запрета на въезд машин с номерами РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Франция не намерена запрещать въезд автомобилей с российскими номерами. Об этом заявили во французском посольстве в РФ. «Франция не планирует вводить запрет на въезд в страну автомобилей с российской регистрацией», — передает сообщение пресс-службы французского посольства «Известия». Там отметили, что Париж не будет следовать примеру других стран Европейского союза и официально объявлять о запрете. Ранее Евросоюз запретил ввозить шампуни, телефоны, ноутбуки и также ограничил въезд на автомобилях с российской регистрацией, сообщает доклад Еврокомиссии. Запрет распространяется на транспортные средства, подпадающие под таможенные коды, включая код 8703, который относится к легковым автомобилям и другим транспортным средствам, предназначенным для перевозки менее десяти человек. Эстония, Латвия, Литва и Германия ввели запрет на въезд автомобилей с российскими номерными знаками, передает А42.

Франция не намерена запрещать въезд автомобилей с российскими номерами. Об этом заявили во французском посольстве в РФ. «Франция не планирует вводить запрет на въезд в страну автомобилей с российской регистрацией», — передает сообщение пресс-службы французского посольства «Известия». Там отметили, что Париж не будет следовать примеру других стран Европейского союза и официально объявлять о запрете. Ранее Евросоюз запретил ввозить шампуни, телефоны, ноутбуки и также ограничил въезд на автомобилях с российской регистрацией, сообщает доклад Еврокомиссии. Запрет распространяется на транспортные средства, подпадающие под таможенные коды, включая код 8703, который относится к легковым автомобилям и другим транспортным средствам, предназначенным для перевозки менее десяти человек. Эстония, Латвия, Литва и Германия ввели запрет на въезд автомобилей с российскими номерными знаками, передает А42.